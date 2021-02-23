大餐後「補救」來得及！專家：黃瓜、綠茶有效代謝消腫

▲做好以下9件事，偶爾飲食放縱也不怕胖。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

身材管理是長期抗戰，許多女星都分享一周有一天放縱日，能吃自己想吃的東西，心情好了才有耐力繼續撐下去，專家也指出，久久一次大餐並不會變胖，但若你最近聚餐頻繁，以下9個補救方式快學，讓你消水腫且增加脂肪代謝。

許多人大餐之後，隔天體重重了1-2公斤而自責不已，紛紛求助衝動進食後的補救方法，專家指出其實大餐後的體重浮動，和你吃多少無關，主要關乎你吃進口中的高油高鈉，容易把水分鎖在體內，你增加的體重其實是水分。

正常來說，偶爾大餐一次並不會變胖，不必自責也不必補救，會變胖是因為頻繁大餐，導致體內囤積過多脂肪，想要補救必須從改善飲食習慣做起，以下9個方式幫你去除大餐後的焦慮。

#綠茶

餐後一杯綠茶，可以加速脂肪氧化，增加一日熱量的消耗，能減少熱量過剩，進而減少脂肪的囤積。

#黑咖啡

早餐後可來杯黑咖啡，咖啡因能促進體內新陳代謝，同時達到排水利尿、促進腸道蠕動的功效

#膳食纖維蔬菜

若是大餐攝取高油、高澱粉食物，建議隔天補充膳食纖維蔬菜，將芹菜、苦瓜、蘿蔔打成汁來喝，促進腸胃蠕動。

#黃瓜

若是吃太多高碳水食物，則建議可以多吃黃瓜，黃瓜熱量低，內含丙醇二酸能抑制醣類轉化為脂肪。

#無糖果醋

餐後可以喝無糖果醋、紅酒醋，醋酸可以抑制消化道澱粉酶，減少碳水化合物吸收，記得不要餐前喝，餐前喝反而容易開胃。

#多喝水

成年人每天必須攝取2000-2500cc水分，幫助促進體內新陳代謝，進一步幫助分解脂肪。

#補充鉀離子食物

多吃鉀離子食物幫助消水腫，像是蘑菇、花椰菜、菠菜都是好選擇。

#適量運動

進行運動訓練，將前一天攝取的多餘熱量，藉由運動把身體內部糖分消耗掉。

#心情放輕鬆

心態放輕鬆 不焦慮不自責，在身材管理道路上才能走得長久。

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