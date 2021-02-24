包裝是翩翩飛舞的蝴蝶！這支「肉桂奶茶色」超顯白必買

記者李薇／台北報導

美妝品牌香緹卡每年都會有慈善彩妝系列登場，今年以色彩斑斕的蝴蝶做為設計靈感，發表出全新的春季彩妝，以繽紛淡雅的金棕粉色，搭配粉紅調的唇膏，展現出優雅浪漫的春季風格，讓人為之驚豔。

▲香緹卡推出蝴蝶的春季彩妝。（圖／記者李薇攝）



蝴蝶別以為它只是美麗而已，在生態系統中，它扮演著非常重要的角色，若是沒有它和蜜蜂一同授粉，孕育地球上85%的開花植物與農作物，我們就沒有美麗的花朵以及作物可以吃。

▲香緹卡粉紫色包裝唇膏的肉桂奶茶色必買。（圖／記者李薇攝）



大約從15年以前，香緹卡夫人就發現自家花園的帝王蝶一年比一年少了，因此就開始研究有毒殺蟲劑以及氣候變遷對授粉昆蟲帶來的衝擊，並且推出品牌第一款公益關懷系列「帝王蝶」，並且與薛西斯戈灰蝶協會長期合作，一起守護自然環境。



這次推出的蝶舞翩翩四色眼彩盤，就是以蝴蝶為靈感，以淺棕色搭配香檳金、暖粉色、灰褐色，簡易搭配就可以畫出很細緻、完美的日常妝容；唇膏則是以粉裸色、粉紅色的繽紛淺色系做為搭配，可以輕鬆描繪出完美自然的唇妝效果。

▲sisley推出頰彩系列。（圖／品牌提供）



2021年，Sisley春妝也推出全新「金緻絲緞光腮紅」，運用雙重頂級植物美容油精粹製成，帶來極致保濕的滋養功效，更帶來前所未見的高度延展性平滑妝效，不僅為雙頰帶來如玫瑰紅潤般的光澤，也持續為肌膚傾注頂級植物護膚能量，使膚質日臻細緻，創造頂級質感的光燦紅暈雙頰。

▲sisley帶有粉紅色的頰彩。（圖／品牌提供）



「金緻絲緞光腮紅」獨特的零粉末感「絲滑緞光質地」超感官和超輕盈質感，柔軟宛如羽毛般的絲絨觸感，輕輕覆蓋肌膚並與肌膚完美融合，質地極致貼合於肌膚，打造整天不脫妝的極致妝效。全系列含有5款光燦色調＋1款高光打亮色調，訂製最迷人的頂級妝容。