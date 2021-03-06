宣美「胸前全開」生圖比修圖更狂！ 撞衫李聖經靠「丁字褲外露」拼了

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓國女星宣美近日宣布回歸，不斷在社群更新狂曬美照，除了專輯宣傳照一身超緊連身黑色網裝炸出傲人S曲線，馬不停蹄又在IG上Po出為《VOGUE》韓國版雜誌的拍攝照片，宣美少見染上藍色挑染髮，女王氣場隨之噴發，卻也被眼尖網友發現，宣美早在之前就搶先曝光大片生圖，黑色洋裝胸前只有幾條綁繩，火辣身材順勢一覽無遺，惹來粉絲們鼻血直流：「生圖更逼人」、「辣翻了」、「太性感」。

▲宣美曝光大片生圖，胸前「鏤空全開」性感尺度超逼人。（圖 / 翻攝IG@miyayeah)

乘著新專輯TAIL回歸，宣美連番換上多套黑色洋裝為韓版《VOGUE》拍攝一系列神秘大片，只見畫面中宣美穿上GIVENCHY 2021春夏緊身黑色洋裝，鏤空挖背的設計順勢曬出白皙美背，仔細看還會看見近日歐美十分流行的「丁字褲外露」造型，性感指數瞬間破表，巧合的是前陣子李聖經也穿上同件洋裝耍辣，時間相近讓網友們忍不住比較，「宣美氣勢噴發」、「李聖經模特線條更好」也有一票網友認為宣美的丁字褲外露造型讓整體更加分。

下一套宣美照樣辣翻，同是來自GIVENCHY 2021春夏系列，綴滿水鑽的透紗洋裝若隱若現，讓宣美的修長身型更加引人遐想，接著宣美換上近年時尚圈備受關注的品牌之一，Y/PROJECT的黑色蛇皮洋裝，被風吹得凌亂的頭髮幾乎遮住了臉，跪趴在地的姿勢也同樣引來網友關注：「時尚好難懂」、「只有宣美能撐場」、「果然不是一個領域」！

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