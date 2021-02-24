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跟「反覆減肥」說再見！4個避免復胖的解決方法　碳水放最後吃

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 ▲▼4招解決減肥反彈。（圖／翻攝ＩＧ）

▲不想減肥後又復胖，快把4個黃金法則記好。（圖／翻攝IG@babebani，以下同）

編輯／Amanda　

網上常可以看到有人開玩笑說「減肥是終生事業」，其實不是大家愛減肥，是有不少人用了錯誤的方法求快速瘦身，或是瘦身後又回到原本不當的飲食作息習慣，導致沒過多久又復胖反彈，只好再度開啟減肥計畫，就陷入了減了又復胖，胖了又繼續減的痛苦輪迴中。想要避免減肥後復胖，快把以下4個避免反彈的黃金法則記好做好，跟反覆減肥的痛苦說再見。

1.盡量不要快速減重

任何能夠快速瘦身的方法、食譜，都很容易會有產生更大反彈的可能，而且大多數是無法長期執行的。換個角度想，你身上的肥肉不是兩三天或一兩個禮拜就吃出來的，就別奢望過個幾天就能把肥肉甩光了。


2.多吃原形食物

減少攝取加工食品，盡量多吃原形食物，且烹調方式越簡單越好，以免吃入過多的調味料，對身體不好，也會拉高熱量。另外，原形食物的營養密度高，身體吸收到足夠的營養後，更容易釋放出飽腹感信號，也能幫助減少攝入不必要的熱量。

3.減少碳水攝取量

在減脂時可減少碳水化合物的攝取量，尤其是精緻碳水，因為碳水化合物會很大程度地提升血糖，就會刺激身體分泌更多胰島素，而胰島素分泌過高會不利於減脂。但要注意的是，減少碳水攝取量就好，別完全戒吃碳水，不僅會影響生理機能紊亂，可能引起掉髮、肌膚問題和女性生理期混亂或停經等問題。


4.調整飲食順序

調整進食順序，先從蔬菜、海鮮或肉類吃起，碳水主食放到最後在吃，因為蔬菜含有豐富膳食纖維，有很強的飽腹感，而蛋白質和脂肪也有很好的飽腹感，吃完蔬菜、肉類後，飢餓感大多已大幅下降，能讓最後的主食攝取量自然減少。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 體重, 復胖, 反彈

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