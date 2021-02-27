「天堂醫生」佐藤健親自設計高領毛衣、長大衣全被秒殺！老公情侶裝Get

▲佐藤健跨界當起設計師，創立個人服裝品牌。（圖／翻攝自推特）



記者王則絲／台北報導

去年主演大熱日劇《戀愛可以持續到天長地久》的日本男星佐藤健，本就已是巨星的他，因爲飾演「天堂醫生」一角讓粉絲更是暴漲無數，去年底時佐藤健驚喜帶來了個人服裝品牌「A-byts」，跨界當起了服裝設計師，親自選材、打版與試穿，首波推出的高領毛衣馬上完售，近期推出第二波商品長大衣與黑長褲，同樣秒被搶購一空！

佐藤健使用「A」作為自創品牌的名稱，取自「Answer」這個單字，意思就是穿搭的正解，全名為「A-BYTS」，意指「A BY TAKERU SATOH（佐藤健）」。

佐藤健從演員一舉跨界來當服裝設計師，品牌推出的服裝以中性風格為主，男生、女生都能駕馭，第一個單品就是他個人非常喜歡的「高領毛衣」，由他親自發想設計、選擇材料與打版而成，素面的毛料上是有麻花編織造型，讓簡單的素面毛衣不無聊，佐藤健甚至還拿著人生第一件親自設計的單品，突擊百貨服飾店中的女店員，邀請她們試穿並提供意見，看得出來這對他來說真的是一件相當認真的大事，「高領毛衣」推出後，立刻被粉絲爆買完售下架。

▲佐藤健第一波推出的高領毛衣。（圖／翻攝自A-BYTS官網）



而近日佐藤健推出第二波「羊毛長大衣」、「錐形褲」兩樣單品，並搭配上回的高領毛衣親自示範，同樣一推出就被暴風搶購，秒殺收場，帶貨力實在太驚人。在服裝的理念上，佐藤健表示：「是不會令人感到厭煩、膩的設計，且是每個人都可以穿的服裝。」以簡潔為主，且對質感要求很高，服裝分為3～4個尺寸，男生、女生都可以輕鬆駕馭，樣式基本又有一定修飾效果，完全不挑身材，所以不論是女孩們想和佐藤健老公穿情侶裝，還是和真的老公一起穿情侶裝都行！

只不過「A-BYTS」目前僅運送日本境內，入手方式會有點困難，比較可惜。佐藤健也預告，下回想做的是「居家服」，令人相當期待。

▲第二波大衣、長褲單品。（圖／翻攝自推特、A-BYTS官網）



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