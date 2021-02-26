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「內心高冷」難交心的3大星座！Top 1不想浪費時間、天秤也上榜

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▲▼「內心高冷」難交心的3大星座。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

大多數人交朋友都比較喜歡隨和好親近的人，覺得高冷的人難以相處，不好混熟，但其實有些人只是外在看起來很熱情，好像跟每個人都是朋友，但其實內心很高冷，總是留有一段距離，跟誰都難以交心。像是以下3個星座，有標準外熱內冷，也有的是直接內外都冷，能讓他們真心相交的人，少之又少。

▲▼「內心高冷」難交心的3大星座。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 3：天秤座

在許多人眼中脾氣溫和、很好相處的天秤座，看起來好像跟誰關係都很好，其實這只是因為天秤很擅長社交，而且他們喜歡維持和諧的氣氛，但並不表示他們真的就把周遭人都當成朋友。

實際上天秤的性格大多是外熱內冷，他們大多數的社交關係都是比較表面的，看起來好像很親近，但實際上根本沒幾個人能真正讓他們交心，面對大部分人他們很少會講到自己的事情或心情想法，而他們也知道自己很難被觸動，因此表面的熱情就是天秤對外使用的溫和面具。

▲▼「內心高冷」難交心的3大星座。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 2：雙子座

堪稱社交達人的雙子座，朋友滿天下，但他們朋友多歸多，真正交心的卻少之又少。實際上雙子只是因為適應能力很強，在每到一個新的環境，他們就會盡量融入其中，且他們反應靈敏且口才又特別好，很容易討人喜歡，讓人願意跟他們交朋友。

而「交朋友」其實是雙子待人處事的一種方式，活潑有趣是他們拓展自己能力、勢力的手段，因此若問雙子座的朋友真的了解他們嗎，或許很多人其實也說不出個所以然。

▲▼「內心高冷」難交心的3大星座。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 1：摩羯座

做事容易一板一眼的摩羯座，常看起來冷漠嚴肅、不容易親近，而他們的內心就跟外表一樣高冷，除了對少數幾個自己真正在乎的人會很和善溫柔，其他人就只能看到他們冷漠的一面。

他們對於所謂的「交朋友」完全不在乎，因為對摩羯來說跟不重要的人搏感情太虛假了，根本是浪費時間，他們打從心底不在乎對方是好是壞，反正跟他沒關，他們眼裡只有自己認定可以信賴、長久交往的人。對摩羯而言，大多數的社交都很表面，比起虛假的交情，他們反而可以接受很直接透明的利益關係往來，但想要交心？他們會請你右轉出門。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 社交, 交朋友, 朋友, 人際關係, 交心, 天秤, 雙子, 摩羯

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