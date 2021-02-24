fb ig video ETtoday search mobile

肌膚要補水也要補油　超簡單3招突破「保養停滯期」　

>

▲▼肌膚卡卡保養。（圖／翻攝自IG）

▲換季溫差大，肌膚保養更要費心思。（圖／翻攝自IG/aio186、ahc.official）

記者曾怡嘉 / 台北報導

最近肌膚卡卡，塗抹什麼都吸收不了嗎？趁現在趕快為臉部肌膚來場收心操吧！針對不同肌膚困擾，用最有效的方式拯救膚況，為即將到來的早春帶來新氣象。

困擾1「肌膚暗沉」像蒙上一層灰

這時建議以溫和角質調理，來為肌膚開光，可以在洗臉時加入適量角質調理霜，與洗面乳充分融合後輕柔使用，溫和去除老廢角質，可改善暗沈，讓肌膚好好深呼吸！

困擾2 「粉刺油光」找上門

最近氣溫變化大，肌膚無法適應導致狀況不斷，由油光粉刺樣樣來，是時候拿出深層清潔面膜，幫助有效清除毛孔堆積廢物，更能一舉提亮膚色，馬上喚醒肌膚活力。

困擾3「局部乾燥」，底妝不服貼

肌膚出現乾燥出粗糙現象，做好保濕基本功就沒錯，除了要補水也要補油，油水平衡才是肌膚健康之道。

▲▼肌膚卡卡保養。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO 怡麗絲爾 彈潤拋光潔顏果膠，105g ，700元。

結合吸附老廢角質和多餘皮脂兩種凝膠，溫和清潔肌膚拋光、洗淨、水嫩一次搞定。

▲▼肌膚卡卡保養。（圖／品牌提供）

▲Melvita 百合花姸亮白雙效露， 100ml，2,480元。

極富水感的輕油保養質地，能有效加速老廢角質更新代謝，取代顆粒去角質，改善膚色暗沉與粗糙膚觸，開啟後續保養吸收力

▲▼肌膚卡卡保養。（圖／品牌提供）

▲Sukin 無齡肌鎖水精華油，25ml，980元。

維持肌膚平衡，鎖住基底水分並增加彈性，對淡化斑點與撫紋也有助益。

▲▼肌膚卡卡保養。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 超效保濕水光精華露，120ml，2,980元。

含聚麩胺酸、玻尿酸等鎖水因子， 瞬間補水、舒活水潤，尤其適合乾燥脫皮、敏感肌。

關鍵字：

保養, 去角質, 清潔, 停滯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

42歲孫芸芸「辣腿翹臀」靠深蹲　連難瘦的腰腹都變緊實

42歲孫芸芸「辣腿翹臀」靠深蹲　連難瘦的腰腹都變緊實

星巴克2／22起「連續19天」買一送一　用手機花2分鐘爽賺一杯

星巴克2／22起「連續19天」買一送一　用手機花2分鐘爽賺一杯

求生慾滿分！網公認「情商最高」星座男Top 3 　射手嘴甜化解爭吵

求生慾滿分！網公認「情商最高」星座男Top 3 　射手嘴甜化解爭吵

陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡 學《女神降臨》文佳煐襪子穿搭！小白鞋零失誤　配皮鞋才有時髦味 侯佩岑、隋棠都用「黃色小包」耍可愛　徐若瑄拎同款卻變超帥「V哥」 Seiko 140周年錶面盤色有玄機　紫色源自夜櫻 Jennie牛仔吊帶褲「裡面沒穿」變女流氓　粉絲暴動：被威脅也願意 今年新髮型試試日本當紅「小顏剪」！短、中、長髮都能成為巴掌臉仙子 《陰陽師：晴雅集》三大看點解析！趙又廷、鄧倫「男色CP」賞心悅目

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面