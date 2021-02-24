肌膚要補水也要補油　超簡單3招突破「保養停滯期」　

▲換季溫差大，肌膚保養更要費心思。（圖／翻攝自IG/aio186、ahc.official）

記者曾怡嘉 / 台北報導

最近肌膚卡卡，塗抹什麼都吸收不了嗎？趁現在趕快為臉部肌膚來場收心操吧！針對不同肌膚困擾，用最有效的方式拯救膚況，為即將到來的早春帶來新氣象。



困擾1「肌膚暗沉」像蒙上一層灰

這時建議以溫和角質調理，來為肌膚開光，可以在洗臉時加入適量角質調理霜，與洗面乳充分融合後輕柔使用，溫和去除老廢角質，可改善暗沈，讓肌膚好好深呼吸！

困擾2 「粉刺油光」找上門

最近氣溫變化大，肌膚無法適應導致狀況不斷，由油光粉刺樣樣來，是時候拿出深層清潔面膜，幫助有效清除毛孔堆積廢物，更能一舉提亮膚色，馬上喚醒肌膚活力。

困擾3「局部乾燥」，底妝不服貼

肌膚出現乾燥出粗糙現象，做好保濕基本功就沒錯，除了要補水也要補油，油水平衡才是肌膚健康之道。

▲SHISEIDO 怡麗絲爾 彈潤拋光潔顏果膠，105g ，700元。

結合吸附老廢角質和多餘皮脂兩種凝膠，溫和清潔肌膚拋光、洗淨、水嫩一次搞定。

▲Melvita 百合花姸亮白雙效露， 100ml，2,480元。

極富水感的輕油保養質地，能有效加速老廢角質更新代謝，取代顆粒去角質，改善膚色暗沉與粗糙膚觸，開啟後續保養吸收力

▲Sukin 無齡肌鎖水精華油，25ml，980元。

維持肌膚平衡，鎖住基底水分並增加彈性，對淡化斑點與撫紋也有助益。

▲東森自然美 超效保濕水光精華露，120ml，2,980元。



含聚麩胺酸、玻尿酸等鎖水因子， 瞬間補水、舒活水潤，尤其適合乾燥脫皮、敏感肌。