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難怪少吃也發胖！易胖體質的6個特點　手腳冰冷、睡不好都中

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▲▼ 易胖體質的6個表現（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

很多人常笑說自己是易胖體質，連呼吸都會胖，其實有些人真的容易發胖。容易發胖的人除了不良飲食、生活作息習慣影響外，還有可能是自律神經系統紊亂，自律神經掌控了人體許多生理機能的調節，包含血糖、體溫、睡眠等，也會影響到體內脂肪燃燒效率。像是以下有6個特點的人，很有可能自律身經紊亂，導致脂肪燃燒速度變慢，進而變成喝水都胖的易胖體質。

1.低血壓或低血糖人群

人體血壓的，調節是由自律神經系統控制的，尤其是有促進脂肪分解作用的交感神經，有提高血壓的作用。如果是低血壓人群，很有可能其交感神經的功能低下，就會造成體內脂肪分解效率低，因而容易發胖。

除了血壓，人體血糖值也和自律神經系統有所關聯，正常來說，當血糖降得過低時，自律神經系統感知到就會促使能提高血糖的荷爾蒙分泌，而時常低血糖說明了很大可能其自律神經的功能不佳。

▲▼ 易胖體質的6個表現（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.體溫低，容易手腳冰涼

體溫的維持也跟自律神經系統有關，經常體溫較低、手腳冰涼的人，代表著你的自律神經系統相對來說功能比較弱，脂肪分解效率較低，也就比較容易引起肥胖問題，而常手腳冰涼、頭暈頭痛、容易焦慮的人，低血糖的可能性也比較大。

3.不易出汗

流汗是身體調節體溫的一種方式，不易出汗的人身體調節體溫的能力比較弱，其自律神經系統大多也比較低下。

▲▼ 易胖體質的6個表現（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.容易感到疲勞

自律神經系統能促進脂肪分解，產生身體所需的能量，但自律神經功能較弱的人，產生體內所需能量的能力就比較低，所以會比一般人容易感到疲勞。

5.過敏體質人群

像是花粉症、皮炎、濕疹人群等容易過敏體質，很大部分是因自律神經系統失調引起的，如果本身是容易過敏的人，是易胖體質的可能性就很大。

▲▼ 易胖體質的6個表現（圖／翻攝unsplash,pexels）

6.睡眠不好或有睡眠障礙

入睡、睡眠的深淺也是由自律神經系統在調節的，如果是入睡慢、睡眠淺、睡眠時間短的人就要注意，是易胖體質的可能性也很高。

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關鍵字：

減肥, 減脂, 瘦身, 易胖體質, 發胖, 易胖

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