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陳喬恩戀富二代放閃57萬對錶　IWC「小王子」飛行錶洩好品味

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▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝陳喬恩IG）

▲陳喬恩（左）於情人節曬出與男友Alan約會的甜蜜照。（圖／翻攝iam_joechen IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

41歲的女星陳喬恩與小9歲的大馬富二代曾偉昌（Alan）穩定交往一年多，不時在社群網站上曬恩愛，不僅於農曆春節期間一同穿喜氣的紅色服裝出門拜年，情人節也不忘吃大餐約會，並加碼曬出總值約575,000元的IWC對錶，開心寫下「情人節快樂，保持生活裡的儀式感」，引來舒淇、莫文蔚等一票星友都按讚。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝陳喬恩IG）

▲陳喬恩與男友Alan一同戴IWC小王子特別版飛行錶。（圖／翻攝iam_joechen IG）
 

有別於一般明星對於感情低調再低調，陳喬恩對於這對感情態度大方，藉由穿情侶裝、戴對錶放閃，他們所選的對錶不是一般明星常戴的勞力士（Rolex）、AP（Audemars Piguet，愛彼表）等品牌，而是一起戴IWC著名的飛行錶，展現獨到品味。

▲▼ IWC 。（圖／公關照）▲▼ IWC 。（圖／公關照）

▲陳喬恩的IWC馬克十八飛行員腕錶「小王子」特別版（左）145,000元，Alan戴大型飛行員腕錶「小王子」特別版430,000元。（圖／品牌提供）
 

陳喬恩與男友Alan選擇的飛行錶，出自IWC致敬作家安東尼聖艾修伯里經典名著《小王子》的特別版本，均配備藍色面盤，陳喬恩佩戴錶徑40毫米的馬克十八飛行員腕錶「小王子」特別版，而Alan選擇霸氣的錶徑46mm毫米大型飛行員腕錶「小王子」特別版，具動力儲存顯示，品牌專賣店還提供錶款刻字服務，讓情人可鐫刻密語、數字等專屬訊息，甜蜜加倍。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝陳喬恩IG）

▲農曆新年期間，陳喬恩（右）與Alan穿紅衣出門拜年。


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關鍵字：

陳喬恩, IWC

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