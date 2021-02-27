磨砂霧面「貓眼美甲」是大勢！冰晶藍加金箔超仙　漸層款不退流行

貓眼石美甲一直都是許多美甲愛好者的必備款式～不過如果想做出跟平常不一樣的貓眼美甲，那最近很夯的磨砂霧面款絕對不能錯過！以下就推薦5款2021必備霧面貓眼美甲，不管搭配漸層漸變款還是素色美甲都超仙！

#磨砂霧面貓眼美甲Ｘ漸層漸變美甲

▲漸層漸變美甲。（圖／小紅書＠爱美甲的TiMi、＠xiao猫猫子）

第一款就是超百搭也最受歡迎的磨砂霧面貓眼美甲Ｘ漸層漸變美甲啦！漸層漸變美甲可說完全不退流行，而且搭配霧面磨砂質地，更能看出漸層的質感～小紅書上更是許多網友喜歡搭配撞色的貓眼暈染，讓整體漸層看起來更明顯，雙手顯嫩又修長。

#磨砂霧面貓眼美甲Ｘ水鑽

▲水鑽的光澤讓雙手看起來更奢華。（圖／小紅書＠T riste°）

如果覺得雙手都做霧面貓眼款式太單調，水鑽也是很適合的搭配元素！如果擔心以水鑽作為美甲主角，會讓雙手看起來太浮誇，可以一隻手選擇一指做水鑽美甲搭配，水鑽的光澤不僅能襯托霧面貓眼暈染的光澤，也讓雙手看起來更奢華，卻不是很顯老的俗氣感。

#磨砂霧面貓眼美甲Ｘ金箔、金邊

▲金箔跟金邊帶有喜氣卻又不庸俗。（圖／小紅書＠TinaDDing、＠Elvin_C）

接著這一款絕對是新年必備！金箔跟金邊都帶有喜氣卻又不庸俗的奢華感～搭配磨砂霧面的貓眼美甲更是仙到不行！只要在甲床周圍鑲上金邊，或是搭配一點點的金箔，襯托出貓眼膠的偏光感之外，還能讓指甲看起來更有層次，做完絕對是仙女的雙手無誤。

#磨砂霧面貓眼美甲Ｘ單色美甲

▲單色美甲日常百搭又有質感。（圖／小紅書＠精致的猪猪girl、＠ADU）

不喜歡太浮誇、想要日常百搭又有質感的美甲，磨砂霧面貓眼美甲Ｘ單色美甲會是最好的選擇！只需要選擇自己喜歡的底色，搭配上銀色或是金色的貓眼膠，就會很有型～而且不管出席什麼場合、上班上學都不突兀！這款美甲在陽光下還會同時閃爍很漂亮的偏光跟磨砂質感，不知道做哪一款選他絕對不會踩雷！

#磨砂霧面貓眼美甲Ｘ跳色美甲

▲選擇一兩指做跳色就很吸晴。（圖／小紅書＠迷路的麋小鹿Zz、＠X-Queen美甲成品定制）

最後一款跳色貓眼美甲也是很多人的愛！選擇一兩指做跳色，其他則搭配同色系的霧面貓眼美甲，讓雙手看起來有統一性的同時，卻又不失亮點～跳色款式也可以選擇亮面美甲，不只看起來特別，也能保持優雅又創意的搭配風格！

文／美人圈

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