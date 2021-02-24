【廣編】Henry Jacques香水　席履豐厚珍稀傳承

▲品牌創辦人Mr. Henry Jacques Cremona。



圖、文／Richard Mille提供

一個家族傳奇，一段愛情故事⋯⋯1975年，Henry Jacques香水誕生於法國南部的「香水之都」格拉斯近郊。創始人Henry Jacques Cremona（亨利·雅克·科莫納）先生對旅行與遠方的心馳神往滋養了他對香水綿延不絕的熱情。

Henry先生與法國傳統香水工藝中最後一位偉大「鼻子」的邂逅，催生出了Henry Jacques香水品牌，融入家族文化、純粹優雅的品味，以及對於珍稀與完美的痴迷，以其卓爾不群的製香工藝品質和創造力名聞遐邇。

Henry Jacques香水工坊珍藏著一千多種香味及三千種香水配方，選用來自世界各地最上乘的原始香料。保留著五代調香大師傳承下來的香水製作調配工藝，每一款香水的誕生，都將創造一個新的回憶、或是喚醒逝去的情感。

經過漫長而細緻的準備，Henry Jacques香水品牌精選世界9個繁華之都，量身打造獨特的香水專賣店，展現其獨特的香水系列。如今，Henry Jacques香水已於2021年2月登陸亞洲的中心之一－香港。

Henry Jacques香水香港精品店

地址：香港九龍柯士甸道西1號圓方2樓2036A及2042號店

電話：+852 2466 1688