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潤娥撞衫「全球最美」林珍娜！超狂9頭身比例甩差距　網：太精彩

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記者鮑璿安／台北報導

南韓少女時代成員潤娥姣好外型一直頗受矚目，去年（2020年）年底更曾經登上韓國版《ELLE》雜誌，以一身柔美的翻領碎花洋裝出鏡彰顯逆齡氣質，受到不少好評。不過近期有眼尖網友發現，「全球最美臉蛋」之稱的女星林珍娜（NANA），竟巧合穿著同款單品擺拍，兩大南韓女神罕見撞衫，火速掀起話題。

▲▼潤娥撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥演繹碎花洋裝十分甜美。（圖／翻攝自IG）

潤娥以清新形象擄獲粉絲，先前出鏡雜誌封面，換上一身MIU MIU翻領碎花洋裝讓粉絲眼睛一亮，為營造柔美氣息，潤娥一頭蓬鬆長捲髮與精緻巴掌臉相佐，且一手靠頭隨意坐著，展現自然的時尚美感。憑藉碎花裙點綴，深V翻領細節為整體注入吸睛亮點，散發十足少女氣質，一雙大長腿若隱若現，讓粉絲十分著迷。

▲▼潤娥撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲▼潤娥撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲▼潤娥撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲有「全球最美臉蛋」封號的南韓女星林珍娜穿著同款洋裝，9頭身比例散發火辣氣息 。（圖／翻攝自IG）

但女神總是狹路相逢，有「全球最美臉蛋」封號的南韓女星林珍娜，近期在IG PO出一連串美照，畫面中的服裝格外眼熟，與潤娥巧合撞衫，雖然前後差了將近三個月，但兩人演繹風格完全不同，特別吸睛。尤其是擁有 171cm模特兒等級身高的林珍娜，直接將洋裝穿出迷你短裙的視覺效果，身材比例相當優越。

就連原先甜美的翻領細節，也搖身一變成為性感的深V剪裁，搭配咬手指的惹火模樣，順勢引來粉絲關注，即便是同一件洋裝，卻與潤娥產生十萬八千里的差距，不少網友直呼：「林珍娜身材太好」、「美女撞衫太精彩了吧」、「林珍娜沒輸。」

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關鍵字：

林珍娜, NANA, 潤娥, 少女時代, 南韓, 撞衫, 女星, MIU MIU

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