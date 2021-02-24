腿精宣美「超深U」幾乎快曝光！新歌MV扮火辣「小野貓」挑戰尺度極限

記者王則絲／台北報導

有著「韓國第一腿精」封號的女星宣美SUNMI於昨日（23日）晚間發布最新單曲《尾巴TAIL》，並於發佈會上現場熱舞實際展現MV場景，宣美穿著超深U的連身褲裝來到現場，胸前事業線、雪白蜜大腿全都露，簡直辣翻天。不過沒想到正式MV中的造型尺度更大，不只深U開得更寬，更是直接沒了褲管，高衩到骨盆，還有多套性感造型一併放送，連女生們看了都要臉紅！

▲宣美昨（23日）舉辦新歌發佈會。（圖／CFP）



宣美在去年與前老闆JYP合作《When We Disco》引爆復古舞蹈風潮後，時隔半年終於再度推出個人新單曲《TAIL》，並於昨日舉行發佈會，首度公開演出新曲。

▲宣美於新歌發佈會上現場演出。（圖／CFP）



而於昨日首播的MV中，可以看到宣美又再度突破了尺度，火辣程度更盛發佈會。只見MV一開始宣美穿著馬甲皮衣、皮褲霸氣開場，低身穿過其他Dancer的腳下，為魅惑、性感又有些叛逆的新曲風格打開篇章，下秒換上YSL的鮮紅色貼身皮裙，並將頭髮換成翡翠綠色與之對比，女人味瞬間爆棚。

▲宣美新歌《TAIL》MV造型。（圖／截自YouTube，以下同）



接著在鐵軌場景中宣美穿上了Alex Perry的胸口中空裙裝，歐美風死亡芭比粉色宣美也駕馭得游刃有餘，傲人上圍呼之欲出，性感造型還沒完，再換上兩款花紋洋裝，一套深V直接開到肚臍，另一套則是讓視線直逼屁股蛋，火辣尺度大開。

新歌《TAIL》中最焦點的造型還是發佈會上穿的MV同款，這套深酒紅色的絲絨Bodysuit，雖然是高領的設計，但是胸口挖空直到胃部，讓宣美幾乎以快走光的狀態熱舞，還高衩至骨盆高度，整雙蜜大腿、美臀全現形，將臀部翹高的舞蹈動作，活像隻火辣「小野貓」，發佈會上服裝做了些許安全措施，MV中則是演繹了最露骨的性感。

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