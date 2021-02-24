fb ig video ETtoday search mobile

腿精宣美「超深U」幾乎快曝光！新歌MV扮火辣「小野貓」挑戰尺度極限

>

記者王則絲／台北報導

有著「韓國第一腿精」封號的女星宣美SUNMI於昨日（23日）晚間發布最新單曲《尾巴TAIL》，並於發佈會上現場熱舞實際展現MV場景，宣美穿著超深U的連身褲裝來到現場，胸前事業線、雪白蜜大腿全都露，簡直辣翻天。不過沒想到正式MV中的造型尺度更大，不只深U開得更寬，更是直接沒了褲管，高衩到骨盆，還有多套性感造型一併放送，連女生們看了都要臉紅！

▲宣美TAIL發佈會。（圖／CFP）

▲宣美昨（23日）舉辦新歌發佈會。（圖／CFP）

宣美在去年與前老闆JYP合作《When We Disco》引爆復古舞蹈風潮後，時隔半年終於再度推出個人新單曲《TAIL》，並於昨日舉行發佈會，首度公開演出新曲。

▲宣美TAIL發佈會。（圖／CFP）

▲宣美於新歌發佈會上現場演出。（圖／CFP）

而於昨日首播的MV中，可以看到宣美又再度突破了尺度，火辣程度更盛發佈會。只見MV一開始宣美穿著馬甲皮衣、皮褲霸氣開場，低身穿過其他Dancer的腳下，為魅惑、性感又有些叛逆的新曲風格打開篇章，下秒換上YSL的鮮紅色貼身皮裙，並將頭髮換成翡翠綠色與之對比，女人味瞬間爆棚。

▲宣美新歌MV。（圖／截自YouTube）

▲宣美新歌MV。（圖／截自YouTube）

▲宣美新歌《TAIL》MV造型。（圖／截自YouTube，以下同）

接著在鐵軌場景中宣美穿上了Alex Perry的胸口中空裙裝，歐美風死亡芭比粉色宣美也駕馭得游刃有餘，傲人上圍呼之欲出，性感造型還沒完，再換上兩款花紋洋裝，一套深V直接開到肚臍，另一套則是讓視線直逼屁股蛋，火辣尺度大開。

▲宣美新歌MV。（圖／截自YouTube）

▲宣美新歌MV。（圖／截自YouTube）

▲宣美新歌MV。（圖／截自YouTube）

新歌《TAIL》中最焦點的造型還是發佈會上穿的MV同款，這套深酒紅色的絲絨Bodysuit，雖然是高領的設計，但是胸口挖空直到胃部，讓宣美幾乎以快走光的狀態熱舞，還高衩至骨盆高度，整雙蜜大腿、美臀全現形，將臀部翹高的舞蹈動作，活像隻火辣「小野貓」，發佈會上服裝做了些許安全措施，MV中則是演繹了最露骨的性感。

▲宣美新歌MV。（圖／截自YouTube）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

►侯佩岑、隋棠都用「黃色小包」耍可愛　徐若瑄拎同款卻變超帥「V哥」

►全智賢「胸口中空」狂洩女王氣場　下秒換緊身束褲真實腿型全看光

關鍵字：

宣美, SUNMI, 新歌, TAIL, 尾巴, 性感

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

42歲孫芸芸「辣腿翹臀」靠深蹲　連難瘦的腰腹都變緊實

42歲孫芸芸「辣腿翹臀」靠深蹲　連難瘦的腰腹都變緊實

星巴克2／22起「連續19天」買一送一　用手機花2分鐘爽賺一杯

星巴克2／22起「連續19天」買一送一　用手機花2分鐘爽賺一杯

求生慾滿分！網公認「情商最高」星座男Top 3 　射手嘴甜化解爭吵

求生慾滿分！網公認「情商最高」星座男Top 3 　射手嘴甜化解爭吵

陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡 Seiko 140周年錶面盤色有玄機　紫色源自夜櫻 學《女神降臨》文佳煐襪子穿搭！小白鞋零失誤　配皮鞋才有時髦味 侯佩岑、隋棠都用「黃色小包」耍可愛　徐若瑄拎同款卻變超帥「V哥」 今年新髮型試試日本當紅「小顏剪」！短、中、長髮都能成為巴掌臉仙子 《陰陽師：晴雅集》三大看點解析！趙又廷、鄧倫「男色CP」賞心悅目 50歲鍾麗緹顯嫩的秘訣靠刮痧　臉部零細紋、還直接往上一層樓

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面