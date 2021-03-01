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PTT激推6款「有感潤亮」面膜！毛穴撫子日妞愛用　MIT品牌回購率高

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面膜是許多女孩的保養固定班底，不只能夠快速有效的幫肌膚保濕鎖水，還可以讓素顏由內而外、發出澎潤光！以下就公開6款PTT網友激推的「有感潤亮」面膜，毛穴撫子日妞推爆、MIT面膜評價最高，小資＆學生跟著這篇買絕對不踩雷！

2021面膜推薦1：苒苒 全效燕窩修護保濕面膜 六片／盒

MIT品牌「苒苒」前身是娘孃，經典的燕窩面膜讓大家印象深刻，網推是會想不斷、不斷回購的高品質保養！添加頂級燕窩精華、有機海藻萃取和維他命B3&B5等，搭配上極致服貼的隱形水羽絲膜紙，可以全方面修護肌膚，養出百裡透紅的水嫩膚質。

▲6款PTT網友激推的「有感潤亮」面膜。（圖／美人圈）

▲苒苒全效燕窩修護保濕面膜。（圖／苒苒）

2021面膜推薦2：氧顏森活 紅石榴多酚凍齡面膜 三片／盒

氧顏森活高人氣的紅石榴推出升級版啦！天然素材製成的輕透面膜紙，上臉後幾乎沒有存在感，並乘載了高濃度紅石榴萃取、多重抗老維他命C＆E，與保濕的複合玻尿酸成分，敷完亮澤感滿滿，臉蛋好似嬰兒般軟嫩。

▲6款PTT網友激推的「有感潤亮」面膜。（圖／美人圈）

▲氧顏森活紅石榴多酚凍齡面膜。（圖／氧顏森活）

PTT網友稱讚：「滋潤度偏高，敷完皮膚有一點細細滑滑的感覺，但不太需要按摩，精華液就能吸收完畢。隔天上妝明顯會變得更服貼，屬於保濕續航力強的面膜！」右滑圖片～可以看更多面膜細節！


2021面膜推薦3：石澤研究所 毛穴撫子日本米精華保濕面膜 10片

編輯推爆這款面膜，回購無限次呀！精華質地清爽，可是有明顯且持久的保濕感，之中含100％源自日本國產米的大米精華，再加上面膜材質厚實柔軟（有點類似蘭韻化妝棉的材質），貼合肌膚同時能牢牢抓住精華，不會滴滴答答。

最讓小編驚豔的地方，是敷完臉蛋後能明顯感覺到吸飽水分、變透變亮，毛孔也比較緊緻，並打破日系面膜超潤太悶、容易黏膩的印象。右滑圖片～可以看更多面膜細節！

2021面膜推薦4：肌研 光透潤極致水潤面膜 八片／盒

肌研這款黃色極致面膜實力驚人，去年初才登場、就一路成為品牌2020年度熱銷第三名！之中添加5種玻尿酸與多種保濕成分，補水力十足但不悶黏，單片更擁有超爆量的、23ml的精華液，剩餘的精華小編都足夠抹完雙腿了呢！

▲6款PTT網友激推的「有感潤亮」面膜。（圖／美人圈）

▲肌研光透潤極致水潤面膜。（圖／肌研）

系列保養不含香料酒精，壞壞嬌貴肌膚也能安心用。編輯則超愛它的柔軟和服貼力，敷著它看電視，面膜不會跑位；而質地超級輕盈，悶熱的夏天晚上使用，也覺得舒適到不行。

▲6款PTT網友激推的「有感潤亮」面膜。（圖／美人圈）

▲肌研光透潤極致水潤面膜。（圖／BEAUTY美人圈）

2021面膜推薦5：Dr.Jart+ 老虎草呼呼保濕修護面膜

敏感肌女孩救星！一片面膜含有一整瓶精華的保養成分，並透過關鍵保養成分CICA（積雪草），能補水保濕、鎮定抓狂的膚況，再加上天然海藻製成的植物纖維面膜紙，柔軟、親膚、超溫和。

▲6款PTT網友激推的「有感潤亮」面膜。（圖／美人圈）

▲Dr.Jart+老虎草呼呼保濕修護面膜。（圖／Dr.Jart+）

除了日常保養，小編也推薦做為換季或是機艙面膜使用，面對突如其來的濕度與氣溫大改變，肌膚很容易爆炸，但有它在便能穩定膚況，減少成為爛臉少女的機會。

▲6款PTT網友激推的「有感潤亮」面膜。（圖／美人圈）

▲Dr.Jart+老虎草呼呼保濕修護面膜。（圖／Dr.Jart+）

2021面膜推薦6：童顏有機 乳香賦活緊致隱形面膜

台灣天然有機保養品牌童顏有機，乳香賦活面膜讓人一敷就上癮！面膜紙是出了名的薄透，服貼程度甚至會讓人忘記正在敷面膜。之中注入關鍵的有機乳香複方精油與夢蝶草萃取，偏濃稠質地更帶著一絲療癒木質香氣，純素可用，並幫助肌膚抗老緊致，重回Q嫩透亮狀態。

▲6款PTT網友激推的「有感潤亮」面膜。（圖／美人圈）

▲童顏有機乳香賦活緊致隱形面膜。（圖／童顏有機）

文／美人圈

【延伸閱讀】

MIT面膜推薦清單！10款PTT網友激推面膜盤點，保濕強又服貼、這款MIT面膜外國人搶囤貨

高效率美白！網評必回購美白面膜推薦，平價高保濕、皮膚亮白不暗沉，海邊狂曬也不怕！

10款PTT零負評保養盤點！小棕瓶小黑瓶萬年回購王、SKII好評一面倒，ezskin爛臉人救星

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

面膜, 保養, 開架, MIT

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