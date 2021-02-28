2021春夏必收的4款IT包！秀智、Jessica都在背DIOR Caro Bag

明星私服往往都會成為話題、絕對是最強帶貨王！今天跟著編輯一起特搜幾款韓星私服包包，每一款都是2021春夏必收的IT包，趕快筆記好、年終就用來get同款！

2021韓星私服包包推薦：李多熙、孝敏

COACH在2021年以早春的BEAT Bag為基礎、推出新款馬鞍包型，搭配可替換式的背帶、更增加不同穿搭風格！韓星李多熙之前就搶先背上這款BEAT Saddle Bag，搭配不同背帶的設計、可以讓穿搭更有時髦感。

▲COACH新款馬鞍包。（圖／IG@dahee0315）

孝敏之前也背上同款BEAT Saddle Bag，不只可以個性、連甜美的風格也隨心駕馭。

▲孝敏背COACH新款Beat馬鞍包。（圖／IG@hyominnn）

另外中國女星楊紫之前也背上BEAT Saddle Bag為COACH拍攝畫報，可以呈現隨性的街頭風格。

▲楊紫也背上BEAT Saddle Bag為COACH拍攝畫報。（圖／IG@coach）

2021韓星私服包包推薦：華莎、Somi

Prada之前釋出2021早春包款Cleo Bag，極簡的線條卻不失細節，時髦又獨特的設計、馬上被韓星搶著背！華莎之前就背過這款黑色的款式，酷黑的外型相當帥氣，肩背腋下包的包型更是經典、不退流行。

▲華莎背Prada 2021早春包款Cleo Bag。（圖／IG@_mariahwasa）

Cleo Bag柔美的新月型包身與圓潤的底部形成對比，包款曲線變得更為實用，Somi以一身短版洋裝搭配，更是穿出少女的甜美感。

▲Somi短版洋裝搭Cleo Bag，穿出甜美感。（圖／IG@somsomi0309）

2021韓星私服包包推薦：Jessica、秀智、Joy

DIOR的2021必收IT bag絕對是這款Caro Bag，一推出馬上被各大韓星加持！精簡的藤格紋搭配鏈條設計、完全是女孩中的夢想包款，Joy以米白色的Caro Bag搭配簡約的牛仔褲，率性又不失時髦感。

▲Joy選擇米白色的Caro Bag搭配簡約牛仔褲。（圖／IG@_imyour_joy）

Jessica則以一身蕾絲透膚上衣巧妙搭配，穿出既性感又隨性的風格。

▲Jessica背同款搭蕾絲透膚上衣顯現小性感風格。（圖／IG@jessica.syj）

秀智也在之前搶先入手的春季的霧霾灰藍新色，柔柔嫩嫩、更適合春暖花開的季節。

▲秀智搶先入手春季新色「霧霾灰藍」。（圖／IG@skuukzky）

2021韓星私服包包推薦：Joy、宣美

CELINE的Triomphe Bag可以說是將經典的凱旋門鎖鏈印花圖案的極致，以刺繡針線繡出精緻的Triomphe老花圖樣、完全是不退流行的經典必收包款，搭配皮革飾邊及徽章，打造出鮮明的風格，Joy先前就在IG中曝光過這款包、詢問度馬上破表。

▲Joy曝光CELINE Triomphe Bag後，詢問度破表。（圖／IG@_imyour_joy）

宣美則以個性的西裝風格詮釋、更多了一分霸氣的性感氛圍。

▲宣美也背同款，用西裝搭出酷帥的性感風格。（圖／IG@miyayeah）

文／美人圈

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