歐米茄怕帆船賽選手手滑　出動碼錶鎖定系統、防濕滑按鈕

▲歐米茄海馬潛水300米美洲盃計時碼錶，附橡膠錶帶，336,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

第 36 屆美洲盃帆船賽決賽將於3月6日登場，擔任官方指定計時廠商的歐米茄（OMEGA）於開賽前發表海馬潛水300米美洲盃計時碼錶，配備獨家碼錶鎖定系統、防濕滑按鈕等新設計，同時具快拆裝置可迅速轉換鍊帶或橡膠錶帶，外型與功能兼具，而主辦此盛事的Prada則推出墨鏡系列，讓參賽選手帥氣上陣。

▲歐米茄擔任第36屆美洲盃官方指定計時廠商。



歐米茄專為美洲盃帆船賽打造的馬潛水300米美洲盃計時碼錶，於雷射雕刻波浪圖案面盤設置紅色陽極氧化鋁「帆船賽倒數指示環」，以及靈感來自船身造型的鍍銠小秒針，最重要為了方便船員操作便利，錶側設有符合人體工學設計的紅與藍色防濕滑柔軟橡膠計時按鈕，為避免誤觸啟動，另一側有獨家CHRONO LOCK碼錶鎖定系統，確保碼錶功能的正常運作。

▲歐米茄海馬潛水300米美洲盃計時碼錶按鈕採防滑設計。





▲歐米茄獨家CHRONO LOCK碼錶鎖定系統，確保計時功能不會被誤觸啟動。

同樣大力支持此項賽事的Prada，於美洲盃帆船賽前哨賽的Prada盃，邀知名設計師Marc Newson 設計銀製獎杯，品牌同時依選手需求，設計Prada Linea Rossa系列墨鏡，由明星選手Enrico Voltolini演繹更具說服力。

▲美洲盃帆船賽選手Enrico Voltolini佩戴Prada為賽事推出的墨鏡。（圖／翻攝Prada IG）

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