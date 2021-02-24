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跟背部顆粒說掰掰！5款高CP值「養膚肥皂」　洗完滑溜又水嫩

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想養出吹彈可破的肌膚，從洗卸到使用保養品，每個環節都很關鍵！以下編輯為大家帶來5款高CP值、爆好洗的「養皮肥皂／沐浴乳」推薦，不僅CP值高、洗完保濕不乾澀，還能有效幫助你養出滑溜溜、又嫩又亮的好膚質唷！

肥皂／沐浴乳推薦1：DHC 白玉柔膚皂

泡泡綿密超療癒的DHC白玉皂，PTT網友一面倒好評！完全不含香料，卻擁有淡淡清香。PH值較一般皂類略低，並以純質橄欖精華油為基底，搭配具舒緩作用的橄欖葉與甘草精華，來讓洗後肌膚滑嫩不乾澀，達到油水平衡的理想狀態。

▲養膚肥皂/沐浴乳。（圖／美人圈）

肥皂／沐浴乳推薦2：里仁柚籽皂 100g

說到拋光身體肌膚的沐浴好物，自然少不了里仁柚籽皂啦！以純棕梠油、柚子精油為整體，洗完非常清爽舒服。許多網友推薦，夏天可以使用清潔力強些的DHC白玉；冬天則選擇洗淨力適中的里仁柚子皂，來讓肌膚維持最乾淨舒爽、不澀的美好狀態。但兩款都不建議貪圖方便、拿來洗臉唷！

▲養膚肥皂/沐浴乳。（圖／美人圈）

肥皂／沐浴乳推薦3：施巴 pH5.5潔膚皂100g

敏感膚質最愛施巴肥皂！成分溫和無皂鹼，並透過PH5.5微酸性配方，和添加有舒緩調理效果的維他命B5等，幫助肌膚回到拋光般的滑溜溜狀態。

網友表示：「不用沐浴球，就可以輕鬆打出泡泡！洗後不緊繃，毛孔彷彿會呼吸外，爛膚況也和緩許多。但最最優秀的是，可以一皂洗到底、甚至洗臉也不拔乾，懶人福音呀～」

▲養膚肥皂/沐浴乳。（圖／美人圈）

肥皂／沐浴乳推薦4：美琪樂皂 100g／6塊

美琪樂皂超經典，是有70餘年歷史的阿嬤級保養呀！多年來的不變配方，採用獨家抑菌配方、棕櫚植物性皂基與強調保濕的甘油，能提供溫和清爽的潔淨力。

▲養膚肥皂/沐浴乳。（圖／美人圈）

如果你不習慣用肥皂洗澡也沒關係，美琪有推出抗菌沐浴乳，提供大家更多養膚選擇唷！泡沫溫和細緻，洗後膚觸更是清爽不滑溜、沒有殘留感。香氣也有非常多款選擇，杏桃花與蜂蜜很適合夏天，而薰衣草、白麝香都是熱賣選項，很推薦大家入手。

▲養膚肥皂/沐浴乳。（圖／美人圈）

肥皂／沐浴乳推薦5：曼秀雷敦Acnes 抗痘沐浴乳600ml

既然說到了養皮膚有感的沐浴產品，網友們也很推薦這款沐浴乳！主打透過添加抗菌成份，來幫助舒緩肌膚不適，預防鬧脾氣爛膚況，同時藉由維他命C＆E的添加，讓洗後的肌膚維持水嫩與彈性。豐盈泡沫、清水好沖洗，洗後清清爽爽並帶著舒服柑橘香味，非常適合悶熱的夏天使用。

▲養膚肥皂/沐浴乳。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自DHC、里仁、施巴、美琪、曼秀雷敦

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

肥皂, 沐浴乳, 痘痘肌, 保養

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