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熬夜黑眼圈、細紋找上門！睡前做按摩6步驟　就能擁有潤娥小鹿眼

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現代人常常熬夜、滑手機，一個不注意黑眼圈、細紋就會找上門，讓臉色看起來超疲憊～以下就為大家整理了網紅大推的6步驟眼周按摩法，仙女們只要照表操課，就可以像潤娥一樣擁有迷人小鹿眼！

眼部穴位按摩Step01：毛巾熱敷雙眼

首先第一步驟，準備一條熱毛巾，敷在雙眼上約2分鐘，接著手指併攏按壓眼睛3～5次，這個動作可以放鬆眼球並達到活絡眼周血液循環的效果，另外也提醒大家在按摩前也別忘了塗上眼霜、眼部精華，如此一來可以避免過度拉扯眼周哦～

▲睡前眼周按摩6步驟。（圖／美人圈）

眼部穴位按摩Step02：太陽穴拉提

接著第二步驟，用右手按住太陽穴，食指與中指由眼眶向後側拉提，整套動作重複10次，按摩太陽穴周圍，不僅可以拉提眼周肌膚，預防細紋，還可以舒緩眼睛疲勞、不適等問題～

▲睡前眼周按摩6步驟。（圖／美人圈）

眼部穴位按摩Step03：眼尾Ｖ字拉提

第三步驟則是「眼尾Ｖ字拉提」因為眼尾和眼下的皮脂腺較少，所以特別容易出現乾燥缺水問題，進而導致細紋產生，想要加強眼尾按摩效果，可以用中指與食指撐開眼尾，再用另一手的食指由内向外打圈按摩，整套動作重複十次。

▲睡前眼周按摩6步驟。（圖／美人圈）

眼部穴位按摩Step04：揉捏眉骨

接著第四步驟「揉捏眉骨」！從攢竹穴位置的附近開始，順著眉骨由內向外揉捏，並重復5-10次，這一套按摩可以改善眼周的浮腫鬆弛，腫泡眼女孩必學～另外按摩攢竹穴也可以有效舒緩乾眼症，經常用眼過度的上班族也可以特別加強這塊！

▲睡前眼周按摩6步驟。（圖／美人圈）

眼部穴位按摩Step05：由內向外點壓眼眶

第五步驟從「睛明穴」附近開始用食指由内而外的按摩，特別記住要用點壓的方式，才可以有效活絡穴位，這套動作對於護眼超級有幫助，當雙眼變得神清氣爽，黑眼圈問題自然而然也會退散！

▲睡前眼周按摩6步驟。（圖／美人圈）

眼部穴位按摩Step06：放鬆眼周

最後來到了第六個收尾的按摩動作，那就是「放鬆眼周」！從上眼皮至下眼皮位置，雙手呈現彈鋼琴姿勢，輕輕敲打眼周肌膚，這個動作不僅能舒緩緊繃的雙眼，也可以加強前面的眼部保養品吸收，一定要把它好好學起來！

▲睡前眼周按摩6步驟。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書＠闪光的少女可

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

眼部, 按摩, 黑眼圈, 細紋, 眼周

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