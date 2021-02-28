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朴信惠曬鑽扣鞋太黯淡被秒殺！　申敏兒霸氣「放頭頂」搶鏡成功

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記者鮑璿安／台北報導

女星曬鞋的方法很多，放在頭頂絕對是創新花招之一，韓星申敏兒近期高調拍攝畫報，身兼鞋履品牌Roger Vivier摯友的她敬業到不行，竟然將高跟鞋直接放在頭上，任憑鏡頭近距離一連捕捉下多張前衛美照，既能帶貨又兼顧美感，讓粉絲相當驚艷，相較之下，朴信惠同樣穿著同系列鞋款「正常」擺拍，少了新意略顯失色。

▲申敏兒。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲申敏兒身穿TOD’S 2021春夏紫羅蘭色西裝外套，搭配凡爾賽鑽扣高跟鞋。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

申敏兒的天然時尚氣息深受各大精品品牌喜愛，近期拍攝畫報換上TOD’S 2021春夏系列的「紫羅蘭色」西裝外套，以鮮明色彩襯托白皙修長美腿，衣著的俐落剪裁勾勒出申敏兒的幹練氣場，加上白色高領內襯疊搭，更顯巴掌臉蛋精緻，一舉一動都表現力十足。視線向下看，申敏兒更是直接光腳出鏡，隨著鏡頭拉近，消失的高跟鞋竟然出現在申敏兒頭頂，她將Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣紫色高跟鞋頂在頭上，如此新奇的曬鞋方式，與一雙炯炯有神的大眼增添氣場，讓人不注意都難。

相較之下，韓星朴信惠日前出席新劇開播記者會時，穿著Stella McCartney 2021春夏系列的白色裙裝搭配同款高跟鞋亮相，比起申敏兒的浮誇曬鞋方式，就顯得樸素許多，朴信惠駕馭黑色款式與簡潔裙裝相呼應，而鞋款利用大小各異的水晶以對稱設計勾勒出優雅花卉圖案，借鑒了18世紀的凡爾賽花園，彰顯精緻度，順勢增添朴信惠的清新氣質。

關鍵字：

申敏兒, Roger Vivier, 朴信惠, 高跟鞋

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