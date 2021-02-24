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專屬春天的「櫻花版美妝」集合！噴霧＋唇油日本一天賣2萬組超狂　

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▲▼櫻花美妝。（圖／品牌提供）

佈滿粉紅櫻花設計，宣布春季正式到來。（圖／品牌提供、翻攝自IG/cosmedecortejp）

記者曾怡嘉 / 台北報導

春季即將到來，正是賞櫻的好時機，克蘭詩和黛珂也不約而定將人氣保養推出櫻花包裝，優雅夢幻的粉紅色，完美呼應春暖花開的現在。

▲▼櫻花美妝。（圖／品牌提供）

▲克蘭詩推出初戀櫻花限定版的保濕定妝噴霧（左）、彈潤植萃美唇油。

克蘭詩推出全新初戀櫻花限定系列，櫻花是愛情與希望的象徵，代表著幸福一生一世、永恆愛的記憶。全系列包括初戀櫻花噴霧與初戀櫻花唇油，洋溢著清新可人的櫻花甜果香。具品牌透露，日本開賣單日就創下2萬組銷售紀錄，可見櫻花魅力，台灣則引進1000組。

▲▼櫻花美妝。（圖／品牌提供）

▲黛珂「春櫻盛放」保濕美容液，光看包裝就被推坑。

每個女生都想擁有花朵般的嬌嫩肌膚，像櫻花般粉嫩可人，黛珂早春推出櫻花限定版包裝，讓人感受浪漫粉色氛圍。其中包含人氣經典保濕美容液，幫助注入潤澤，養出動人膚質。

▲▼櫻花美妝。（圖／品牌提供）

▲黛珂春櫻盛放蜜粉餅，驚喜見到粉餅上的櫻花瓣圖案，潤唇膏更是像櫻花般粉嫩。

彩妝方面也推出全新潤色護唇膏，溫柔可人的櫻花純淨色澤，就彷彿花瓣融化於唇部肌膚般，一共有3色可以選擇。擁有了完美唇色，臉上的氣色也要好好妝點，櫻花蜜粉餅有著輕盈粉體且結合3種粉嫩色澤，輕輕一刷就能柔焦毛孔，打造透亮光澤的肌膚。

▲▼櫻花美妝。（圖／品牌提供）

▲思波綺金耀瞬護髮膜推出粉嫩版，呼應春天。

此外，狂銷千萬且擁有一票死忠粉絲的思波綺金耀瞬護髮膜，也推出限定春天花香粉嫩版，粉嫩清新山茶花香氣搭配粉紅瓶身，充分展現少女氣息。能有效修護成份瞬入髮芯，護髮完全不用等待，可立即沖洗，修復受損髮絲超有感。

►哈佛大學研究：提升睡眠質量的5個方法　浴室燈光也有影響

關鍵字：

櫻花, 包裝, 保養, 彩妝

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