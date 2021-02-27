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8家手搖排隊名店快筆記　嘉義御香屋、全糖女神通通給我來一杯

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越來越多特色手搖飲開幕！不論是純茶或是創意飲料，不管是天氣好天氣壞，通通都給我來一杯！

源興御香屋
嘉義／西區

幾乎是嘉義必喝！超人氣的飲料店，招牌就是這杯葡萄柚綠茶！整杯滿滿的葡萄柚果肉，再加上一顆梅子，一點都不苦澀，酸酸甜甜又生津解渴！

▲全台手搖飲。（圖／MENU美食誌）

▲嘉義必喝的超人氣飲料店。（圖／美食客Mina.lazy提供）

再睡五分鐘
台北／中正區

滴妹的飲料店一開即紅！珍珠歐蕾、厚奶蓋系列最多人點！「全糖女神」是特製招牌，有仙草+珍珠+芋圓+紅豆滿滿的料，但不會太甜。

▲全台手搖飲。（圖／MENU美食誌）

▲滴妹飲料店許多人氣必點。（圖／美食客yiyunnn提供）

双生綠豆沙牛奶
台南／中西區

永遠都在排隊！綠豆沙與牛奶的完美融合，比例調的剛剛好也不會太甜，口感很細緻，喝起來不會有沙沙感，非常細膩順口，建議加上珍珠，更有層次！

▲全台手搖飲。（圖／MENU美食誌）

▲來到台南怎能不喝一杯双生綠豆沙牛奶。（圖／美食客玉米x阿山的吃貨日常提供）

署茗職茶@AT TEA
台北／萬華區

蕭敬騰也來開飲料店啦！選用高級原茶葉及新鮮鮮乳，主推芝士霜降系列，鹹甜的奶蓋與香濃茶味達到完美的平衡！

▲全台手搖飲。（圖／MENU美食誌）

▲老蕭飲料店主推芝士霜降系列。（圖／美食客Mia Shih提供）

麥吉MACHI MACHI
台北／萬華區

烤糰子配麵茶好有創意！飲料底是芝士鐵觀音，喝起來非常合拍！瓶裝的是招牌奶酪紅茶拿鐵，香醇的紅茶拿鐵加上奶酪更多了奶香和層次，特別的組合喝起來卻不會怪異！

▲全台手搖飲。（圖／MENU美食誌）

▲麥吉的烤糰子配麵茶好有創意。（圖／美食客eattingnow現在吃美食提供）

小巷小象
台北／大安區

芋泥控快來報到！給料完全不手軟，幾乎半杯以上都是芋泥！綿密又不甜膩，點芋頭鮮奶還可以免費加西米露，喝完很有飽足感！

▲全台手搖飲。（圖／MENU美食誌）

▲芋泥控必喝。（圖／美食客禎豬奶茶提供）

SOMA 特調飲品
台北／大安區

東區人氣第一的特調飲品！茶體擁有絕佳色澤與口感，不管點什麼飲品，店員都會建議冰塊甜度，讓你喝到最完美比例，茶歐蕾系列喝起來茶味濃但不苦澀，茶與奶比例調的剛剛好，是耐喝型的奶茶！

▲全台手搖飲。（圖／MENU美食誌）

▲東區人氣第一手搖店。（圖／美食客挑食小姐與易怒冬瓜提供）

麻古茶坊
台北／大安區

這兩年大爆紅的麻古茶坊不用多說！芝芝系列必點！冰沙+奶蓋＋果肉＋茶凍，口感層次豐富，冬天草莓、夏天楊枝甘露，最近還推出草莓抹茶，根本逼人再來一杯啊！

▲全台手搖飲。（圖／MENU美食誌）

▲麻古茶坊芝芝系列必點。（圖／美食客劉芝汝提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 全台, 手搖, 飲料

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