台北公館商圈平價美食爆多！韓式部隊鍋、龍哥無骨雞腿排7家必吃

公館商圈有得吃又有得逛！逛得爽之外也要吃得巧！到底公館商圈要吃什麼？小編幫你整理好 7家必吃平價美食！趕快往下看把你的美食名單新增起來！

小飯館兒

到了公館想吃韓式料理嗎？沒問題！這家絕對不要錯過！店內小菜吃到飽之外，超平價部隊鍋兩人吃就可以好飽，湯頭鮮甜不酸辣、餡料給得非常大方！放上拉麵鋪上起司，吃起來完全不膩口，這道部隊鍋絕對必點！

▲小飯館兒這道部隊鍋絕對必點。（圖／美食客 Wen_tzu’s吃貨日記提供）

三時午咖哩屋

這豬排絕對有比我的手掌大！公館商圈超平價咖哩在這裡！豬排炸得金黃酥脆，有著驚人厚度，小小一碗吃完卻很飽！咖哩吃到最後會有點辣度，但配上豬排一起吃真的很讚又夠味！

▲比手掌大的豬排咖哩。（圖／美食客普通的人類提供）

YU POKÉ-夏威夷生魚飯

你多久沒有來點清爽美食了呢？不管你是健身族還是想要窈窕身材的朋友，來這準沒錯！價格平價之外，料也非常的豐富！店內有糙米飯及沙拉做選擇，主食及其他佐料都有十幾種可以做挑選，最後再撒上香濃黑白芝麻，偶而窈窕一下也不錯呢！

▲夏威夷生魚飯。（圖／美食客Jing提供）

龍哥無骨雞腿排

飯後來個小點心！看看這個邪惡炸物！肉的份量大之外，口感也鮮嫩多汁！外皮炸得酥酥脆脆，搭上店家附贈清爽生菜一起吃，很爽口很解油膩！還有老闆根本佛心來著，內用居然還可續加生菜！

▲龍哥無骨雞腿排。（圖／美食客sansan美食提供）

得記港式麻辣鴨血

店內常常滿座的鴨血煲你絕對不能錯過！帶點中藥味的湯頭不僅順口好喝，鴨血與豆腐也十分多汁入味，店內可自行選擇辣度，雖蔬菜量稍微偏少，但主角鴨血和豆腐的份量很足夠喔！

▲得記港式麻辣鴨血。（圖／美食客 YSLu提供）

池先生 KOPITIAM（公館店）

在公館商圈人氣一直火熱攀高的池先生，店內氣氛佈滿馬來西亞風味，超道地湯頭有著濃厚的咖哩味與椰漿味，不僅麵體軟Ｑ帶勁，肉質也很軟嫩鮮甜，最適合今天想要吃重口味的你。

▲池先生 KOPITIAM馬來西亞料理。（圖／美食客吃貨琪琪提供）

墾丁蛋蛋ㄉㄨㄞ奶

飯後吃飽飽，來點手搖飲吧！公館商圈超熱門墾丁ㄉㄨㄞ奶一直都深受大家喜愛，珍珠不過軟也不過Ｑ，熬煮的剛剛好！整杯有著濃厚黑糖香氣、順口濃郁鮮奶，喝起來完全不死甜！

▲墾丁蛋蛋ㄉㄨㄞ奶。（圖／美食客心碎美食家提供）

圖、文／MENU美食誌

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