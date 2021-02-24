GD、Jennie秘戀藏細節！　看香奈兒秀「巧穿同色」眼光超相似





▲GD（權志龍）與Jennie 爆出戀愛消息，過往現身香奈兒看秀畫面被翻出。（圖／CFP）

編輯 ／Ann

南韓娛樂圈今（24日）傳出重磅新聞，巨星GD（權志龍）與BLACKPINK成員Jennie爆出熱戀消息震驚各界，其實兩人不光是外型般配，渾然天成的高級感更深受時尚品牌喜愛，也因為兩人私下都愛穿著香奈兒（CHANEL），成為行走的最佳代言人，因此有「人間香奈兒」封號，就連過往看秀時也都曾選了同樣色系單品，似乎早有玄機。

▲GD是香奈兒官方欽點的南韓品牌大使，去年1月看秀畫面 。（圖／CFP）

GD（權志龍）與Jennie同屬YG公司，也都是潮流與時尚界的Icon，兩人還有個共同點就是受到香奈兒光環加持，GD是官方欽點的南韓品牌大使，備受已故時尚老佛爺卡爾拉斐爾青睞，也被譽為是穿香奈兒最帥的男人。而Jennie最知名的頭銜莫過於「人間香奈兒」，無論私服或是MV以及舞台造型，都能看到她以獨特高級時尚感演繹品牌服飾，引領全球風潮。

▲2019年10月Jennie出席香奈兒巴黎大秀 。（圖／CFP）

兩人更是品牌大秀的常客，回顧2019年10月，Jennie出席香奈兒巴黎大秀，身穿度假系列藍色蝴蝶結短版上衣搭配紫色毛巾布材質的經典外套，流露小性感；隔年1月，GD也默契穿著鮮亮的淺紫色軟呢外套現身看秀，將女性經典的小香風用男士搭配演繹，色系超巧妙呼應，雖然沒有公開合體，卻也讓人浮想聯翩。不光如此，去年10月的春夏大秀，因疫情影響改為遠距觀看，兩人也巧合一前一後登上香奈兒官方IG，大聊對品牌大秀的喜愛，各種細節都成為網友們關注焦點。





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