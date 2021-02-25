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居家風水四禁忌！床尾對門窗必招爛桃花、開門見鏡嚇跑財神爺

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文／湯鎮偉老師

2021辛丑年到來，專業命理師湯鎮瑋教你除舊佈新打造陽宅好風水！好的居家風水不僅能送走過往一年的壞運與穢氣，令人神清氣爽，還能搶先開運布局，為全家人帶來吉運新氣象！其實，居家風水的佈置並不麻煩，不用花大錢也能夠好運旺整年；趕快趁此機會檢視一下家裡的擺設，是否有需要調整的地方，讓家宅氣場更暢旺！

▲居家,香氛,室內噴霧,室內香氛,。(圖／達志示意圖)

▲好的居家風水，不用花大錢也能夠好運旺整年。（圖／達志示意圖）

禁忌指數：★★★★★

客廳擺錯家具，財運不來桃花不開！

有些人的住屋屬於小坪數，客廳區域自然較小，但卻放置了超大型家具，或是講求氣勢而採歐式組合櫃裝潢，導致廳小家具大；有些房子坪數很大，卻放置精緻風格的小型家具，導致廳大家具小。這兩種情況都屬於風水學中的禁忌格局。

＊廳大家具小，氣場冷清、容易生病

如果家中客廳很大，卻愛用精緻風格的小家具或是家具過少，視覺上會給人空洞冷清之感，客廳的氣場容易散失。長期處於氣場空虛的地方，連帶會影響居住者的健康，不但看起來沒有生氣，也容易生病。

＊廳小家具大，人際受阻、財氣難入內

如果家中客廳小，卻愛用高大的櫃子或是豪華有氣勢的大型家具，除了視覺上有擁擠的感覺，氣場也會混濁，居住者的人際關係容易受阻、思緒混亂，出現做事有頭無尾、隨便交差的情況。此外，由於行走動線不便，財氣也難入內。

▲▼居家空間,裝潢,客廳。（圖／Unsplash）

▲在客廳擺放家具是一門大學問。（圖／取自免費圖庫unsplash）

風水小物：五行山水畫

客廳空間必須搭配大小合宜的家具，如此不但視覺上有舒適感，適度的空間規畫也會讓家中充滿生氣。因此不管是廳大家具小，或是廳小家具大，置換適合的家具是化解這兩種格局最好的方法。如果有經濟考量，建議將廳小格局內的部份大型家具移走，保持動線暢通；廳大格局則可在小家具上方掛上五行山水畫，讓視覺上有增大之感。

在風水學中高的家具象徵山，低的家具象徵水，因此在客廳放置家具最好有高有低，除了視覺上較舒服之外，也象徵有山有水。在家具上擺放飾品也有其學問：高的櫃子上適合放小型擺設或開運物，低的櫃子則適合在上方掛上五行山水畫等較大的畫作，用視覺效果將矮櫃拉高。

禁忌指數：★★★★

床尾對門窗，爛桃花一籮筐！

如果床尾見空，也就是床尾正對門口、窗戶、大型落地窗等引氣口，都是觸犯了風水禁忌中的「下體洩氣」格局。

＊床尾正對門窗，難招桃花，胎兒不保

門窗都是房屋的引氣口，好、壞氣場皆由此進出，因此周圍的氣場會非常浮動和雜亂。如果床尾對到門窗，代表睡者的私處朝外，除了有隱私不保的疑慮外，位於人下半身的生殖系統也會受到門口的浮動氣流影響，導致女性難以受孕，已懷孕的人更會因為胎氣被打亂而流產。此外，若睡者是單身，難以招來好桃花。

▲臥室,居家,洗衣籃,床。（圖／unsplash）

▲床尾對門，單身者難招好桃花。（圖／取自免費圖庫unsplash）

風水小物：窗貼、五行水晶門簾、屏風

如果床尾正對門窗，最好的方法是將床移位。若是更動不易，可在門窗上加裝五行水晶門簾以遮擋，或是用窗貼將窗戶封起。此外，也可以在床尾處放置不透光的屏風，當作隔牆，大小以能擋住門窗為原則。

人一天有三分之一的時間是在床上，所以選購睡床時，一定要以舒適為原則。有些人為了省錢，省去床架或床框，直接將床墊放在地上，這樣會使地下的溼氣和寒氣過於接近人體，導致人睡不安穩，長久下來更容易有筋骨問題和風溼病。

禁忌指數：★★★★

開門見鏡，嚇跑財神爺！

若是打開家中大門，就能看見一面大鏡子向外照射，便觸犯了風水禁忌中的「開門見鏡」格局。除此之外，任何能反射，等同鏡子效果的物品也不宜放在此處。

＊鏡子正對大門口，財氣外露，貴人遠離

大門口就是屋宅的引氣口，好壞的氣場皆由此處進出，所以最理想的狀況是能引進好氣場，送走壞氣場。就風水學而言，如果在家中大門進門處擺放大型鏡子，因其具有反射的效果，容易將財運、貴人運等好氣場反射出大門，導致居住者進財困難，在工作上也沒有貴人相助。此外，一開門就見到鏡中反射的景物和人影，容易嚇到人，長期下來，居住者的心理和精神上會形成無形的壓力，對人體不利。

▲鏡子放錯位置都會無形中影響生活。（圖／取自免費圖庫Pexels）

風水小物：布簾

欲破解開門見鏡格局，最好的方法就是將鏡子移開。但如果鏡子是內嵌式設計，無法輕易更動位置，也要用布簾蓋滿鏡面，需要時再將布簾打開，避免鏡子常照大門口。

在民間傳說與習俗中，神明雖具法力，但還是會因為要到人間修行、工作而保有「人性」，想當然耳就會和人一樣，有一些「脾氣」。因此就風水學而言，人做的事、用的物品、說的話都不應惹怒神明，否則神明自然不願庇佑。以「開門見鏡」來說，財神爺是帶財氣和喜氣到家中的喜神，若是祂一進大門就被鏡子反射的強光照得睜不開眼，一定會不開心，掉頭就走，同時也會帶走財氣。

禁忌指數：★★★

餐桌堆藥品，小病小痛不間斷！

許多人為了方便，會將雜物、藥品、保健食品堆在餐桌上，這些情況不僅會觸犯風水禁忌格局，更形成了室內的藥罐煞。

＊餐桌擺放雜物、藥物，做事懶散，藥吃不停

餐桌若堆滿雜物，且從不整理，造成家人用餐不便，失去餐桌原有的功用，就會導致居住者行事懶散，在工作方面出現不思進取，面對挫折只想逃避的情況，因而前途受阻。而餐桌堆滿藥品、保健食品，除了會造成上述影響外，還構成了室內的藥罐煞，會導致家人面容憔悴、精神萎靡，甚至是小病小痛不斷，要不停吃藥，且需花較長時間才能痊癒和復原。

▲餐桌上盡量保持整齊、乾淨為主。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

風水小物：有門櫃子、鮮花、新鮮水果

餐桌桌面雜亂，最好將其收拾乾淨，保持整齊。餐桌象徵家宅的口福之源，也是福祿之氣聚集之處，因此可以擺放鮮花，藉花的生命力催旺吉氣。花種以有吉祥寓意的百合花最佳。此外，還可以擺放新鮮水果，取其果實豐收、食祿旺盛之意，同時也有助於主人財運。而藥品和保健食品則應收納於有門的櫃子中，不可外露。

▲居家風水 。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲餐桌上可擺放水果或鮮花。（圖／取自免費圖庫pixabay）

在餐廳可以擺放或懸掛水果畫與牡丹花畫。水果畫有招財的寓意，而牡丹花畫則有花開富貴的意涵，皆象徵著家運、財運大發。若要放水果，以象徵果實纍纍的葡萄、平平安安的蘋果、大吉大利的橘子、好彩頭的鳳梨為佳；而與「死光」諧音的西瓜較不建議。

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★作者： 湯鎮瑋
★出版品牌：人類智庫
★出版日期：2020年11月
★定價：新台幣490元

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關鍵字：

湯鎮偉, 運勢, 居家, 佈置, 風水

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