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日本在瘋「366天生日花紋」！8月5日是向日葵性格開朗友善

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編輯／Emily　圖／翻攝自hanakomon.shop

生日是個重要的日子，很多人喜歡找到出生那天專屬的顏色、代表物等等，日本HANAKOMON就製作出「366天生日花紋」，每一天都依照季節、特性，配上專屬花朵，再經過設計，變成獨特的標誌。這系列花紋還能印在各種小物上，快來看看自己生日是哪一種花吧！

▲366生日花紋。（圖／翻攝自hanakomon.jp）

▲366生日花紋。（圖／翻攝自hanakomon.jp）

HANAKOMON把一年以四季區分，分成春、夏、秋、冬四個季節的花。三到五月是春暖花開的季節，所以很多日子的代表花是粉嫩的櫻花、桃花等等，像3月21日的代表花就是彼岸櫻，代表你是一個能保持強烈感情並實現夢想的人。

▲366生日花紋。（圖／翻攝自hanakomon.jp）

六到八月是夏天的花，大多是明亮鮮豔的顏色，讓人感受到活力。8月5日的代表花就是向日葵，代表你開朗友善，又能大膽做決定，是一個能以自己的聰明才智和敏捷決心，成為團隊組織者的人。

▲366生日花紋。（圖／翻攝自hanakomon.jp）

九到十一月屬於秋天，9月9日的代表花就是在重陽節盛開的菊花，代表你的表達簡單了當，帶給別人誠實的印象，同時也擁用寬廣的包容力，所以受到周圍的人的喜愛。

▲366生日花紋。（圖／翻攝自hanakomon.jp）

十二到二月是寒冷的冬天，代表花大多是在寒冬也能盛開的種類。1月31日的代表花是銀葉菊，白色的絨毛葉子看起來像雪花，所以花紋也做成雪花造型，這代表你是一個富有同情心的人，能以真誠、禮貌的態度對待他人。

▲366生日花紋。（圖／翻攝自hanakomon.jp）

#完整的「366天生日花紋」

1月（January）

▲366生日花紋。（圖／翻攝自hanakomon.jp）

2月（February）

3月（March）

4月（April）

5月（May）

6月（June）

7月（July）

8月（August）

9月（Septmber）

10月（October）

11月（November）

12月（December）

另外，日本品牌Birth先前也有推出「生日專屬色」系列手機殼，一整年366天，每一天都有不同的代表色。手機殼的設計非常簡單，都是單面素色，下方寫上小小的白色數字，代表你的生日，有磨砂和光滑兩種材質，雖然沒有別的裝飾，但獨特的顏色讓這款手機殼特別有意義。

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關鍵字：

日本, 生日, 專屬, 生日花紋, 運勢

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