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粉紅櫻花、白色海芋全部在台灣　賞花好拍景點TOP5快收進名單

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▲賞花景點。（圖／KLOOK提供）

▲旅遊網站KLOOK推薦5大賞花景點。（圖／KLOOK提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春天正是百花齊放、邁入溫暖的季節，即使國外疫情不寧，台灣也有美景可拍，隨著回暖後的櫻花綻放，除了日本粉櫻的櫻花樹，台灣山櫻的桃紅豔色，也很有額外風情，3月還有白色充滿典雅氣質的海芋，以及金黃色的黃花風鈴木，KLOOK特選5個賞花拍照景點，讓你一年開頭拍出浪漫打卡照！

陽明山花季盛宴
陽明山在春天絕對是賞花迷不能錯過的熱點，今年陽明山花季活動雖然因為疫情影響暫停活動表演，但民眾還是可以前往踏青，陽明山上約有600顆櫻花樹，包括吉野櫻、八重櫻、寒櫻、昭和櫻等，同時還有杜鵑花、桃花、茶花、野牡丹等花卉同步盛開，3月開始還有海芋接力綻放。

▲賞花景點。（圖／KLOOK提供）

▲陽明山一日遊，輕鬆上山飽覽美景。（圖／KLOOK提供）

▲賞花景點。（圖／KLOOK提供）

▲3月開始純白色的海芋開滿竹子湖，綠白相間的畫面超好拍。（圖／IG @ir47363授權）

日月潭九族文化村櫻花海
被譽為台灣三大櫻花盛景之一的九族文化村，可搭乘纜車從空中欣賞粉色櫻花林，還可以飽覽日月潭美景，除了限定表演，還有賞夜櫻的活動，可從倒映湖面觀賞打燈的櫻花林，是造訪九族文化村最值回票價的遊玩季節。

▲賞花景點。（圖／KLOOK提供）

▲賞花景點。（圖／KLOOK提供）

▲期間限定的賞夜櫻活動，黑夜裡的櫻花林打上燈光倒映在湖面。（圖／KLOOK提供）

阿里山賞櫻與紫藤花
搭乘阿里山小火車從櫻花樹下經過，遠眺山上許多的日式建築，會讓人彷彿有置身日本的錯覺；阿里山櫻花種類以吉野櫻的數量最多，另外還有台灣山櫻花、八重櫻、寒山櫻、富士櫻、牡丹櫻等以接力的方式陸續綻放至4月，另有藍紫色的紫藤花點綴，在阿里山慈雲寺、阿里山沼平公園、阿里山工作站前都有紫藤花瀑布。

▲賞花景點。（圖／KLOOK提供）

▲春天也是阿里山紫藤花盛開的季節，在阿里山多處景點都能見到。（圖／嘉義縣政府提供）

奧萬大綠粉相間
奧萬大每年春天盛開的櫻花搭配山景，呈現出粉綠相間的絕美景象，與森林遊樂區內豐富的生態相互點綴，天氣好時還能一睹蒂芬妮藍的水庫，深入一旁的武界部落，還能了解當地部落的生活文化，體驗探索秘境之美。

▲賞花景點。（圖／KLOOK提供）

▲賞花景點。（圖／KLOOK提供）

▲天氣好時還能一睹蒂芬妮藍的奧萬大水庫。（圖／KLOOK提供）

台南億載公園漫步風鈴木黃花
億載公園是台南市知名的黃花風鈴木賞花景點之一，金黃色的花海，將公園和行道樹都染黃了，盛開時純粹的金黃色花海相當壯觀，在億載金城護城河畔一字排開，岸上的黃花風鈴木與河面的倒影，更是所有旅客取景的熱門角度。

▲賞花景點。（圖／KLOOK提供）

▲台南億載金城踏青別忘了到一旁的億載公園拍美照（圖／IG @lao_maio授權）

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