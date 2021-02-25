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「下次約吃飯」講假的星座Top 3 ！　雙魚全是客套話、冠軍無懸念

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▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲「下次約吃飯」講假的星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯 ／Ann

「下次約吃飯」這句話在近期引發廣大迴響，據傳這句話的背後動機有很大不同，有人分析台北人的「下次吃飯」只是客套，而台南人的「下次吃飯」則是真的想讓你吃飽。至於以星座角度來觀察，「下次約吃飯」講假的星座Top 3 ，看看誰只是表面說說而已！

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 雙魚座

雙魚座很喜歡說一些客套話，通常見面一兩次就會被他們歸類為還不錯的朋友，而且不希望讓這段友誼落空，所以雙魚都會在每次對話的結束埋下伏筆，例如請你吃飯、下次多聚一聚這類話，來為下一次的開頭做準備。雙魚的出發點其實很簡單，至少朋友感情不能變淡，所以才會常主動脫口約吃飯，但是會不會行動又是另一回事。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 射手座

射手處事態度圓滑，會說出「下次約吃飯」，最主要就是出自於禮貌，想要讓對方覺得彼此之間很熟，但是其實根本沒有那麼熟，所以說完也不會去做，根本是講假的，但是要說射手虛情假意又太片面了，只要對方重新提起吃飯的事情，射手也不會裝健忘，還是會履行承諾吃飯。

Top 1 處女座

處女座基本上跟所有人都會說出下次吃飯，但是真的要吃起來絕對吃不完，所以只能光說不做，但處女的優點也剛好就是如此，擅長社交的天性讓人在剛見面的時候就能夠卸下心房，完全不擔心處女難相處，所以這樣的性格說是客套，但也是人緣好，就看對方如何理解。

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關鍵字：

星座, 運勢, 雙魚座, 射手座, 處女座

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