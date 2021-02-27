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過年吃太多？4招「佛系瘦身法」只要掌握第一步，就離瘦下來不遠

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文／Squid

過年期間很多人都大魚大肉，不但身材跟著走樣，身體也沉重很多，但是又不想上健身房減肥，這時可以透過一些簡單的方式，幫助自己慢慢瘦下來，而且也比較不會復胖，可以永久性地瘦下來。

▲減肥,塑身,運動,。（圖／pexels）

▲戒掉含糖飲料，基本上就已經離瘦身不遠。（圖／pexels）

1.嚴格戒糖

首先戒掉糖分是很重要的關鍵，減少甜品、糖果、零食、飲料等含糖的單品，可以幫助減肥達到良好的效果，基本上戒掉這一步，就已經成功一半。

2.補充大量的水分

一般常見的建議喝水量，以成人來說大約是1500到2000cc，但是很多人通常都喝不到這樣的建議飲水量，因此身體就會累積很多毒素，無法排出，建議還是要多喝水才健康。

▲減肥,塑身,運動,。（圖／pexels）

▲在晚上戒掉澱粉，離瘦身又更近一步。（圖／pexels）

3.晚餐戒掉澱粉

在晚餐7點、8點之後，就盡量減少澱粉的攝取，以免又持續發胖，熱量太過充足，導致身體持續消化到半夜，建議在中餐、早餐就先攝取足夠的熱量，這樣晚上也可以讓腸胃休息。

4.泡澡多按摩

泡澡不但能幫助血液循環順暢、消除疲勞、鬆弛身心，還能利用洗澡讓身材更美好呢，也可以用粗鹽在四肢及腹部，由下往上以打圓圈方式按摩，大約兩個月的時間，就能看到不錯的效果。

▲減肥,塑身,運動,。（圖／pexels）

▲多按摩、泡澡也是不錯的方式。（圖／pexels）

關鍵字：

減肥, 塑身, 運動

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