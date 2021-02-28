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熱狗橡皮擦、可站立便條紙　趣味文具讓桌上天天都療癒

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▲趣味文具。（圖／誠品、pinkoi提供）

▲誠品與pinkoi均推出多款趣味與設計文具，讓生活更有輕鬆氣氛。（圖／誠品、pinkoi提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

開學季加上牛年開工，想讓書桌或辦公桌上更多點趣味，不妨從文具下手吧，誠品書店、Pinkoi都推出趣味與設計文具新品，包括日本知名設計師深澤直人監製的工具組，還有多個品牌的趣味設計，都能讓人會心一笑，心中輕鬆起來，讓桌上風光能更佳療癒喔。

▲趣味文具。（圖／誠品、pinkoi提供）

▲深澤直人監製「PLUS Team-Demi磁吸文具組」。

誠品書店針對開學季，推出「最美文具」為主題的商品，包括由日本知名設計師深澤直人監製的「PLUS Team-Demi磁吸文具組」，小小一盒就有剪刀、尺、膠帶、釘書機、膠水等8種文具，磁吸式設計讓收納更容易；日本文具品牌Kanmido「可以站立的便條紙」，將重要筆記待辦事項列出並直立貼在桌上，再也不怕漏看。

▲趣味文具。（圖／誠品、pinkoi提供）

▲Kanmido設計可以站立的便條紙。

還有美國創意品牌Fred & Friends推出的鯊魚造型削鉛筆機，使用時將鉛筆放入鯊魚口中，用畢可將鯊魚嘴巴闔上，安全又便利；超擬真小熱狗造型橡皮擦，搭配熱狗罐頭收納盒，另有綿羊與甜甜圈造型的圖針及底座，趣味設計也讓人會心一笑。

▲趣味文具。（圖／誠品、pinkoi提供）

▲Fred & Friends推出鯊魚造型削鉛筆機。

▲趣味文具。（圖／誠品、pinkoi提供）

▲Fred & Friends超擬真小熱狗造型橡皮擦，搭配熱狗罐頭收納盒。

▲趣味文具。（圖／誠品、pinkoi提供）

▲Fred & Friends綿羊圖針及底座。

設計購物網站Pinkoi也表示，近一週文具用品採買需求升溫，「辦公收納」、「鋼筆」、「手帳」等關鍵字成熱門搜尋，平均搜尋量皆成長1倍，銷量成長近3成，銷售表現TOP 3的文房具分別為手帳、書寫用筆、名片收納盒，在銷量表現上都有1倍成長，其中又以可客製化、獨特造型設計最受消費者喜愛 。

▲趣味文具。（圖／誠品、pinkoi提供）

▲創設小物工作室水泥小山名片座，售價430元。

▲趣味文具。（圖／誠品、pinkoi提供）

UNIC客製原木錄音帶造型名片盒751元起。

因應開工後隨之增加的商務活動，植鞣皮革、原木等溫暖色系、具療癒山景造型的款式的名片盒、名片座都相當受市場喜愛，不僅實用也能為工作之餘帶來好心情，也能為桌面及個人帶來新氣象。業者表示，2／25起至3／3期間購買文具用品，結帳時輸入優惠序號「@notebook70」，消費金額滿新台幣799 元，即享新台幣70元現金折抵優惠。

▲趣味文具。（圖／誠品、pinkoi提供）

▲小山坡HOVERPEN 自立筆 2.0，售價2,092元起。

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關鍵字：

趣味文具, 誠品, pinkoi, 名片盒

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