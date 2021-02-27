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擴香瓶5招使用大法：瓶蓋先別丟，畫十字擴香用更久！

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文／C編

很多人家裡都會擺放擴香瓶，但大多數買回來就是把擴香枝插好、擺放在櫃子或是桌上，卻沒有想到其實使用擴香也是有技巧的，學會了，香氣的濃淡不但可以控制得宜，更能減緩擴香揮發的速度，延長使用時間，以下5個使用擴香瓶的小技巧，一定要記住。

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▲Her和她cocodor浮游花草擴香。（圖／公關照）

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1.擴香枝先倒插沾附香味

第一次使用擴香的時候，建議先將擴香枝浸泡在擴香瓶裡5至10秒，拿出來後，再把擴香枝倒著插進去，這樣可以讓味道先散發出來，否則等到擴香枝靠毛細現象飄出香味，可能得等好幾天。

2.先別丟掉擴香瓶的瓶塞

擴香瓶一般都會附有瓶塞，很多人一買來就會把它拆了丟掉，但其實只要拿美工刀在上面畫出十字，再把擴香枝插進去，可以避免香精過度揮發、蒸散得太快，以致於香味太濃、很快就用完了，小小瓶塞卻是延長擴香使用時間的好物。

▲cocodor_global。（圖／翻攝自IG）

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶。（圖／cocodor_global IG、sunxn_u IG、cocodor_diffuser IG）

3.擴香枝決定香味的濃淡

想要延長擴香使用的時間，擴香枝是非常重要的關鍵，使用的支數越多，香味就會更加濃厚，如果空間並不是很大，應該減少使用的擴香枝，讓香味適當散發就好，不需要全部放進去。

4.香味增厚的秘訣

擴香液快用完時，香味會跟著變淡，這是自然的現象，可以試著將擴香枝拿出來倒插，讓裡面吸附較多香精的擴香枝在上端，讓香味再次突顯出來。

5.擴香棒可以定期更換

透過毛細現象，擴香棒吸附香氛精油之後，會散發出香味，但有時候香味變淡就是因為它已經吸滿了香氣，沒辦法再散發出更多的味道，這時可以換新的擴香枝，讓香味再次散發出來，味道也會更加鮮明。

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▲Cocodor,香氛,居家擴香,擴香。（圖／HER）

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