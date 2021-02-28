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化妝台別再亂七八糟！善用壓克力收納盒，讓口紅全都排排站好

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文／Squid

近年唇膏已經是每個女孩人手都要有一支的單品，像是乾燥玫瑰、土色等潮流色系，更是每款必收，不過，化妝台的空間有限，唇膏東一支、西一支，整個很難收納，不妨可以學學達人們的收納技巧，搭配一些收納盒，把這些小東西整理乾淨。

▲唇膏,收納櫃,收納,彩妝,。（圖／翻攝自淘寶）

▲唇膏控必備收納櫃。（圖／翻攝自淘寶）

必買1：壓克力收納盒

直立式的壓克力收納盒最好用，因為每一款唇膏都可以看見，不會像是平面式的收納盒，會有前後款看不見色號的問題，若是在收納的時候，特別將背後色號朝外放，一眼就可以看見色系，絕對是必買第一。

▲唇膏,收納櫃,收納,彩妝,。（圖／翻攝自淘寶）

▲平面式的收納櫃也很好用。（圖／翻攝自淘寶）

必買2：平面式收納盒

除了直立式的收納盒，平面款也是很實用，適合放進抽屜或是收納盒的最上方，平面式的設計可以避免唇膏東倒西歪，搭配直立式的收納櫃，可以讓唇膏放得更多，尤其是有高度限制的抽屜，更是少不了它的存在。

▲唇膏,收納櫃,收納,彩妝,。（圖／翻攝自淘寶）

▲旋轉款適合化妝台小的女孩。（圖／翻攝自淘寶）

必買3：旋轉式置物架

若是化妝台空間不大，沒有辦法放置很多收納架，那旋轉款會是最適合的單品，因為它多面的設計，可以在小小的空間，放進最多的單品，不過在使用上就要特別選轉找東西。

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關鍵字：

收納, 保養, 唇膏, 口紅

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