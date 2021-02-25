穿「美感運動服」健身更有動力！8款內衣、瑜珈褲剪裁有型又顯瘦

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自nike.com

運動並不是只能穿醜醜的運動服，現在有很多運動內衣、褲子、外套…使用質感、夢幻漸層配色，搭配獨特綁帶、剪裁設計，讓你舒適運動也照樣有型。穿上美美的服裝，心情變得愉悅，運動也會更有動力，新的一年想要找回好體態，就從找到一套適合的運動服飾開始吧！

1. Flexiflow Apparel打結修長運動上衣

天氣涼涼的時候，適合穿長袖的運動服裝，這款上衣袖口帶有指孔設計，可以拉長手部線條，腰部的扭紋裝飾，能顯現出時尚感。

2. FlexiFlow 靈感 Y 舒適運動內衣

女孩們健身必備一件運動內衣，這款正面內含胸墊，簡約的胸腺設計可以優雅呈現胸型，兩條細肩帶拉到背面是Y型肩帶，看起來更顯瘦，也能強調背部肌肉。

3.Flexiflow 舒適防滑瑜伽襪

進行居家運動時，如果擺不下瑜珈墊，光腳容易打滑受傷，這時就很需要穿上瑜珈襪，它能增加抓地力、避免滑倒受傷，穿著運動能提升平衡感，並鍛鍊到足部與腳趾肌肉。

4.AM ME 蜜桃臀超彈力高腰縮腹口袋瑜珈褲

這款瑜珈褲具有包覆性，能收緊腹部贅肉，在運動過程中不會晃動，視覺上超顯瘦，臀部的縫法讓布料完美貼合，加上收緊、提托效果，讓你顯露出水蜜桃翹臀曲線，還有多種可愛顏色能選擇。

5.Mollifix撞色傘狀連帽風衣外套

溫差大的時候，運動記得帶上一件輕便外套，這款的版型寬鬆俐落，搭配落肩設計，適合各式身型的女生，布料富含光澤緞面質感，後側傘擺設計時尚感十足，雙口袋設計方便收納隨身物品。

6.vaya-sportswear Gloria Bra

這款內含襯墊的運動內衣，使用柔軟、彈性布料製成，正面造型簡單，背後肩帶則有繁複的設計，看起來更有型，還可以搭配同款瑜珈褲穿一套。

7.MACACA樂曲悠揚包覆2 way九分褲

這款瑜珈褲穿起來包覆緊實，褲子雙側有口袋設計，能讓你隨身攜帶物品，小腿側邊、後腰都有鏤空設計，既能加強透氣效果，也能修飾身材比例。以上商品可以在Pinkoi購買。

8. Nike Swoosh運動內衣

Nike Swoosh運動內衣使用一體成形的可拆式襯墊，可以防止運動時內衣晃動或移位，讓你在訓練時保持專注，背面是網布設計，透氣效果佳，可以保持乾爽舒適。

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