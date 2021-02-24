Jennie男友條件開超滿！喜歡性感的男人　GD曾說過理想型是43歲的她

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今天一早韓國八卦媒體D社爆出韓星G-Dragon與BLACKPINK成員Jennie已交往一年的驚人消息，並附上相關偷拍照作為推測依據，並大膽稱兩人的戀情為YG娛樂內部「公開的秘密」，雖然公司目前避而不答，令人霧裡看花，但仍引起一陣軒然大波。而身為國際巨星的兩人，走跳世界各地的訪談中，不免也會提及個人愛情觀，以下一起來回顧GD和Jennie曾公開理想型的條件。

▲GD、Jennie被爆出已秘戀一年。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@jennierubyjane，以下同）



GD與Jennie兩人不只是同門師兄妹，早在2012年GD推出歌曲《That XX》時，就是由Jennie擔任女主角，雖然GD中間還傳交過多任女友，但兩人的緣分可說是很早就開始，去年Jennie首次於IG上開直播，開箱個人與墨鏡品牌的合作商品，當時GD也和BLACKPINK其他成員在同個空間，罕見活潑示範起Jennie的聯名款墨鏡，還開心燦笑跳舞，先不論是愛情還是友情，可見兩人的感情相當好。

Jennie先前於節目《認識的哥哥》上，曾經透露自己的理想型是「姜虎東的身材、李壽根的性格、孔劉的臉」，節目效果十足，再對比以往受訪的資料，Jennie也提過，比起可愛更喜歡性感的男人、喜歡有趣的人，「記得我說過的話、專注聆聽我說話、寒冷時脫外套給我、我穿皮鞋時會故意放慢腳步」對比傳言中的男友GD，大家覺得有符合嗎？

情史豐富的GD，說到過去較廣為人知的緋聞女友，就不能不提到小松菜奈和水原希子，兩人都是非常有個性的女孩，厭世高級臉加上嫵媚「貓顏」，多個特點與Jennie不謀而合。GD曾經在訪問中提過，他的理想型是會不斷改變的，不過希望是能夠帶給他動力的人，且比起有很多共通點的對象，反而更容易被與自己個性相反的人、有不同魅力的人吸引。不過GD其實曾經說過自己的理想情人是43歲的韓劇熟面孔金喜善，兩人私下感情交好，活像一對親姐弟，只是GD歷任女友大多還是比他小上幾歲的圈內人。

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