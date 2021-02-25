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女星愛牌LORO PIANA春夏色調太夢幻　穿上絕美雕花、羊毛衫彷彿來到地中海

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記者王則絲／台北報導

義大利精品品牌LORO PIANA即使沒有重金御用的大咖明星當代言人，仍然吸引眾多名人搶著穿，包括侯佩岑、許路兒、Melody、碧昂絲、安潔莉納裘莉⋯⋯等國內外女星都是愛用者。LORO PIANA 於24日舉辦2021 春夏新品發表，本季藉由鮮豔明亮的色彩貫穿，囊括豔陽下搶眼的龍膽藍色、晨曦粉、薑黃色⋯⋯等等，彷彿帶領大家來一趟地中海海岸旅行。

▲loro piana春夏。（圖／品牌提供）

▲LORO PIANA 2021春夏女裝。（圖／品牌提供，以下同）

LORO PIANA春夏女裝向色彩致意，剪裁流露度假的寫意氛圍，不只是運用喀什米爾，也加入亞麻、絲綢、緹花棉布、府綢、真絲等輕盈面料。首先映入眼簾的就是充滿地中海風情的海水藍色系單品，將喀什米爾大衣、真絲外套以撞色拼接呈現；映襯熾熱陽光的桃粉色則是運用於活潑的膝下裙，以及在本季頻繁出現的雕花鏤空設計上；如寶石一般飽和度極高的綠色，也呈現於鏤空洋裝、成套西裝套裝上，同色到底的裝扮既時髦又霸氣。

▲loro piana春夏。（圖／品牌提供）

▲LORO PIANA春夏。（圖／品牌提供）

▲系列中幾乎各種顏色都能找到鏤空雕花設計的優雅單品。

以頂級羊絨聞名的LORO PIANA，喀什米爾單品想當然成為焦點，這件黃色拼接皮革扣斗篷，便是運用「Double Cashmere」雙面喀什米爾技法製成，簡單搭配同色系棉褲，造型相當可愛吸睛；令人感到舒心的粉嫩玫瑰色毛衣，立體剪裁與撞色橫紋讓整體更亮眼，其毛料取自初生的小羔羊毛，觸感更為舒適柔軟。

▲loro piana春夏。（圖／品牌提供）

▲最招牌的羊絨單品當然也不馬虎。

▲loro piana春夏。（圖／記者王則絲攝）

▲本季新款手袋。（圖／記者王則絲攝）

相對於女裝，LORO PIANA本季男裝部分在色調上反而更為輕柔粉嫩。放眼望去的淡色、低飽和色彩單品，呈現男士們活潑卻優雅的風貌，為同時滿足正式與非正式的場合穿搭，本季以舒適度作為第一要點，打造休閒的紳士單品。包括透氣的亞麻質料襯衫、細緻繁複紋理的毛衣、為旅者設計的功能性外套⋯⋯。

▲LORO PIANA春夏。（圖／品牌提供）

▲LORO PIANA春夏。（圖／品牌提供）

▲LORO PIANA 2021男裝反倒走的是粉嫩、淡色系的色調。

【更多2021春夏新款】

VALENTINO 也於近日舉辦2021春夏新品發表，去年9月時秀上曝光即引起話題的LEVI’S聯名丹寧褲款，以及其他全新VALENTINO Collezione Milano系列吸睛的印花單品、浪漫刺繡和最新包款，都於近日正式上架，尤其是「大鉚釘」系列的新款手袋，絕不能錯過。

▲Valentino 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲Valentino 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲Valentino 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲眾人期待已久的VALENTINO聯名LEVI'S牛仔褲終於來了。（圖／品牌提供）

說到日常必備的服裝，每個人衣櫃裡都一定會有的牛仔褲，就是最代表性的單品，因此VALENTINO於今年春夏攜手美式丹寧品牌LEVI’S展開合作，重新演繹了LEVI’S經典517小喇叭牛仔褲款，並特別設計了獨一無二的褲標，不分男女皆可輕鬆駕馭。

鉚釘為VALENTINO最亮眼的標誌之一，時逢誕生十年，2021春夏配件想當然也是滿滿的鉚釘構成，將放大的鉚釘鑲嵌於包款與鞋款上，全新的「大鉚釘」手袋不只延續先前包款蓬鬆柔軟的視覺與觸感，這回還多了手提把，讓搭配方式更多元。

▲VALENTINO 2021 春夏。（圖／記者王則絲攝）

▲VALENTINO 2021春夏新款「大鉚釘」手袋。（圖／記者王則絲攝）

 TOD’S 創意總監 Walter Chiapponi 的義式優雅風格相信大家都不陌生，季圍繞「The Song」試圖打造結合室內與戶外不羈的自由風韻。時尚迷最喜愛的包款部分，Shirt Bag 絕對是重點單品，以頂級荔枝紋牛皮塑造 hobo 形狀，皮革像布料般輕柔，隱藏的皮革接縫，幾乎不見金屬配件的裝飾，上身如同T-shirt 般輕盈、柔軟及合身。

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲（依序）淺棕黃迷你圓筒斜背包； T Timeless 棉麻拼接肩背包 。（圖／品牌提供）

代表品牌永恆經典的Timeless 系列，則變奏迎來了全新腰包，尺寸縮小之餘，保留了中央的T字Logo，通過鮮艷藍色、焦糖色與皮革的撞色效果呈現，再加上可拆式揹帶豐富日常使用。另也有郵差包及托特包造型同樣簡潔優雅，郵差包以俐落包身搭配翻蓋設計，可手提亦可斜揹；托特包則擁有寬敞容量及輕便設計，是上班族必備款式。

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲ 模特兒唐縈霜演繹T Timeless 水藍撞色腰包 NT$39,900；Kate 淺棕色平底涼鞋 NT$21,200。（圖／品牌提供）

►VALENTINO X LEVI'S牛仔褲終於登場！全新「大鉚釘」手袋又更Ｑ了

►倫敦時裝周／BURBERRY秋冬男裝竟被「百褶裙」攻佔　兔寶寶耳朵成焦點

關鍵字：

LORO PIANA, 春夏

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