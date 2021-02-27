在家也能賞櫻花　春意單品50元起就有浪漫小確幸

▲近期許多居家品牌都推出季節商品。（圖／NATURAL KITCHEN、台隆手創館、星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

春意襲來，許多人都期待能外出賞櫻，但有疫情隱憂不想出門，也可以把家點綴片片櫻花，居家品牌NATURAL KITCHEN推出多款櫻花餐具與相關配件，星巴克櫻花系列也出籠，讓桌上能有櫻花片片的風光，台隆手創館也推出多款粉紅櫻花系列產品，讓你好好洗個「花瓣澡」。

▲NATURAL KITCHEN櫻花茶匙金銀，售價50元

在不能出國的日子裡，即便台灣疫情控制得宜，各地依舊能有欣賞櫻花的旅遊計畫，但因疫情影響，部分區域可能因人流管制，希望減少群聚狀況，導致入場時間延長等破壞休假好心情，日系雜貨品牌 NATURAL KITCHEN，近期推出系列春日商品，主打讓民眾在家也能享受花卉之美。

▲NATURAL KITCHEN櫻花造型筷架，售價50元。

春日商品以櫻花為主題，推出許多兼顧美麗與細節造型的櫻花筷架、花卉餐盤等，無論是在吃中式、日式料理，或是下午茶的甜點等，都能感受滿滿春意，單價售價50元起，也相當好入手，只要選擇部分單品點綴，就能讓家有美麗浪漫的氛圍。

▲NATURAL KITCHEN花卉麵包盤（鬱金香.鈴蘭.香雪球），售價150元。

▲NATURAL KITCHEN鳶尾、鹽漬櫻花筷架，售價50元。

星巴克近期也推出2021年最新的春季系列，超浪漫的櫻花粉佈滿多款商品，包括隨行杯、冷水杯、馬克杯與手沖壺，粉色系主色搭配帶點神秘感的藍紫色，使用飽滿或漸層營造不同風格，還有推出行李箱，目前已正式開賣，內外都讓人感到夢幻泡泡，全部想秒收。

▲星巴克2021年春季系列。

台隆手創館近期也推出粉色商品，無添加酒精、人工色素的VENUS SPA隨身香氛膏，讓春天氣味隨時跟隨，還有「花瓣漂浮入浴劑」，提供愛心、玫瑰、櫻花三種選擇，放入水裡融化後，會有花瓣飄浮水面上，增添浪漫氣息，也非常紓壓。

▲花瓣漂浮入浴劑，售價230元。

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