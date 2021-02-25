跨界聯名掀話題！DHC史努比護唇膏、KISSES巧克力彩妝太可愛

▲聯名彩妝討論度破表，可愛造型是原因。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

美妝聯名款比可愛，DHC推出史努比聯名護唇膏，可愛的手繪搭配經典色調，讓人每款都想包，ETUDE也再度與HERSHEY’S KISSES推出水滴巧克力彩盤，光是包裝就令人捨不得拆。

▲DHC 純欖護唇膏－史努比限定款(1組3款)，750元。

DHC的純欖護唇膏是許多女生必囤的的單品，富含純天然橄欖美容油成分，無人工香調，不黏膩膚觸，給予雙唇剛好的潤澤。2021年3月再度聯手史努比，推出超可愛的手繪款護唇膏。一次推出3種款式，圖案完全展現史努比的天真淘氣，搭配著紅、黑、白的純色調，讓粉絲瘋狂都想包色處理。

▲逼真外型激似巧克力，就連彩妝香氣也都有巧思。

ETUDE繼去年的與 HERSHEY’S 聯名系列後，今年再以KISSES的高知名度水滴巧克力的形狀，推出眼彩盤與唇彩，全系列品項擁有三款眼彩盤與三款慕斯唇釉。從包裝到產品具有巧克力的味道、鬆軟的產品質地，完全複製真實的巧克力。

▲各色飾底乳搭配著不同香氣的香氛袋。INTEGRATE 空氣飾底乳香氛限定組，30g，280元。

女生都愛的INTEGRATE也與與熊寶貝跨界聯名，推出超療癒的空氣飾底乳香氛限定組，只要購買添加天然植萃精油的星綻光空氣飾底乳，就能獲得同樣散發療癒香味的熊寶貝衣物香氛袋，讓你不僅臉蛋美美，生活中也能被植萃香氣環繞。