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呼叫你的阿米朋友！超可愛BT21保養組下殺899元　護手霜、水凝面膜任選

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文／C編

護手霜、面膜，都算是保養基本款，換季手部容易乾裂，包包裡放一條護手霜很有用，至於面膜，再怎麼懶得保養，隔幾天敷一下，都能讓臉蛋水嫩，因此，購物網站「Her和她」推出「DeMon BT21熱銷保養組合＋贈黑面膜3片」，熱銷保養是護手霜或是水凝膜，原價1260元、1160元，現在均一價只要899元就可以入手，而且是超可愛BT21包裝，阿米們必收。

【組合1】DeMon BT21熱銷護手霜組

▲面膜,BT21,保養,護手霜,。（圖／Her）

▲DeMon BT21馬油修復護手霜30ml X3瓶（粉黃藍各一瓶）原價1260元、特價899元，加贈黑面膜3片。點我購買

這次「Her和她」推出兩組保養單品，其中一組有3瓶DeMon BT21馬油修復護手霜，每瓶30ml，裡面添加日本馬油，以及高效能、高濃度的保濕成分，配方親膚性佳，可以讓肌膚快速吸收，深層潤澤雙手肌膚，告別乾燥帶來的困擾。

成分還有維他命E、B3、B5等，可以為肌膚補充營養成分，加強滋潤保濕，重現年輕緊緻的肌膚狀態，在質地上絲滑細緻，塗抹起來讓人感受到一點都不會黏膩，非常好用。

【組合2】DeMon BT21熱銷面膜組

▲面膜,BT21,保養,護手霜,。（圖／Her）

▲DeMon BT21微分子修護水凝膜（5片/盒）X2盒，原價1160元、特價899元，加贈黑面膜3片。點我購買

DeMon BT21微分子修護水凝膜含有鐵皮石斛、海藻萃取、款冬花等成分，可以幫助肌膚注入保水能量，潤澤精華牢牢鎖住，源自海洋的微量修護元素，可以平衡肌膚油脂分泌，款冬花則是暱稱雪中精靈，緊緻淡化細紋，延緩肌膚老化。

不只是內在成分厲害，可以幫助肌膚補水保濕、亮白抗老，還搭配LIPOBUTY專利技術，搭載數兆個高科技美膚小炸彈，深入肌膚小宇宙，綻放青春美麗能量，QQ彈力海藻纖維膜布，幫助肌膚注入美肌成分，讓面膜保養更加分。

▲面膜,BT21,保養,護手霜,。（圖／Her）

▲DeMon BT21保養系列相當熱銷，任選護手霜組（原價1260元）或面膜組（原價1160元），皆加贈黑面膜3片，每組899元。點我購買

關鍵字：

面膜, BT21, 保養, 護手霜

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