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曖昧正美，對方突然冷淡　4種雷你一定踩到

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▲女友,失戀,分手,哭（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲曖昧期對方突然冷淡，好好看清楚理由放下往前走是最重要的。（圖／pakutaso、pixabay、unsplash）

編輯／借借

很多人認為曖昧是最甜美的，事實上它也是最不穩的，因為這種狀態具有大部分的開放性，只是示好、看是否能發展？若真的在曖昧期一頭栽進去，甜美的狀態很可能立刻轉化成陷阱，所幸這一切還沒來得太遲，在這期間對方突然冷淡，絕對來自以下的現實，面對完了就好好打算下一步。

▲兩性,女性。（圖／unsplash）

踩到不可逆的雷
曖昧期本來就是觀察期，或許在一起出去時，你踩到對方的雷而不自知，或是溝通時對方真的有發覺很不妙的地方，其實每個人都有一些毛很難摸，這沒有對錯，既然無法讓對方再給你一次機會，試著挽救也是徒勞。

▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

你不是首要人選
曖昧就是佈線的一種，或許有些人就是這麼想的，他可能同時跟許多條線一起行動，對你冷淡就代表你不是他首要人選，他有覺得更重要的人要顧，愛情跟苦讀不同，沒有10年寒窗苦讀然後中狀元這件事，勸你不要浪費時間。

分手男女（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

只是棄之可惜的程度
有些人對你一下理一下不理，其實你也知道是什麼意思，無論你是因為什麼原因願意一次次理他，可能長得好看、會請你吃飯、家裡有錢等等的都姑且不論，重要的是你絕對不能在兩人中「當那個認真」的人。

▲▼ 床，女生，棉被，房間，失戀，分手。（示意圖／Tirachard Kumtanom／取自免費圖庫stocksnap）

你姿態太高
有種人很愛當國王跟女王，就是不知所謂的高姿態，覺得這就是所謂的愛情公式，或許運氣好可以遇到一個能忍受的，但長期對方丟球不接球、或是愛理不理的狀態下，對方不想跟你玩也是很合理的，突然冷淡就代表對方準備放棄了，不喜歡就放生吧。

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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