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44歲「短髮女神」梁詠琪神凍齡　靠2款私房「養生湯」補血養顏

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▲▼梁詠琪2款私房養生湯。（圖／翻攝梁詠琪IG,小紅書）

▲梁詠琪幾乎無差別的神凍齡好狀態讓網友都羨慕。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝梁詠琪IG、小紅書

現年44歲的「短髮女神」梁詠琪（Gigi），先前才以一張與自己20年前專輯封面合照驚豔全網，20年前後對照幾乎無差別的神凍齡好狀態，讓網友直呼「吃了防腐劑嗎？」常在網上跟歌迷分享生活大小事的她，近來更接連公開自己常喝的養生湯食譜，不僅營養健康，更能補血暖身、養顏美容，而且全家大小都適合喝，快跟女神學煲湯，養出健康美麗的身體與肌膚。

▲▼梁詠琪私房養生湯。（圖／翻攝梁詠琪小紅書）

＃紅豆黑豆湯

紅豆黑豆湯是她很喜歡的湯水，不僅好喝、營養價值高，可以補血、補蛋白質、鈣質，還很有飽腹感，很適當做早餐，而且操作起來也很簡單。

▲▼梁詠琪私房養生湯。（圖／翻攝梁詠琪小紅書）

需要準備的食材包含紅豆、黑豆、果皮（陳皮）、核桃、杏仁和腰果，先將紅豆、黑豆和果皮（陳皮）加水煮30分鐘後，再和桃核、腰果、杏仁一起放進食物攪拌機中攪拌均勻，並煮沸，紅豆黑豆湯就煮好了。

但她也提醒，因為湯裡有很多黑豆渣，容易沾在牙齒上面，喝完之後要記得刷牙。

▲▼梁詠琪私房養生湯。（圖／翻攝梁詠琪小紅書）

＃紅菜頭補血暖身湯

這道湯紅菜頭（甜菜根）補血暖身湯她很推薦適合在天氣寒冷的時候，煲給全家大小補身體，能養生護膚，還能讓身體暖和起來，很有幸福感。

需要食材包含紅菜頭（甜菜根）、番茄、紅棗、腰果、核桃、枸杞、先炒過的黑豆，需要事先泡水的黃耳、雞心豆，還有生薑兩片。

▲▼梁詠琪私房養生湯。（圖／翻攝梁詠琪小紅書）

作法是將先紅棗去核，將紅棗、雞心豆和黃耳稍微沖洗過，就可以跟炒過的黑豆、核桃、腰果、紅扁豆倒入湯鍋中，用大火滾煮40分鐘。在湯鍋滾煮時，另外取一個炒鍋，將番茄切丁後放到炒鍋中炒軟後倒入湯鍋，接著把紅菜頭（甜菜根）切丁和薑片放入炒鍋炒一下爆香後，就能倒入湯鍋，並蓋上鍋蓋繼續煲煮。

等湯滾沸後調至小火再滾30分鐘，最後加入枸杞就可以關火，加一點胡椒粉調味，最後把湯掉入食物攪拌機，攪拌的時間可以按照個人喜歡的口感細膩程度來自行調整。

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關鍵字：

保養, 護膚, 梁詠琪, Gigi, 女星, 養生, 凍齡, 秘訣, 食譜, 食療, 養生, 養生湯, 養生料理

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