低預算「按摩小家電」TOP 8！追劇、放鬆都能美腿　懶女孩必備

近年來家電的種類越來越豐富，按摩家電也成為一個大市場，並且配合小家庭的需求，體積小而美更的「按摩小家電」更是設計趨勢，其中又以愛美女性需求度最高的「腿部按摩機」最受歡迎。這回精選出2021最新精選腿部按摩器，一共4個品牌、8款機型，除了外型精美可愛，不占空間更是討人喜歡。想要輕鬆在家不花大錢就能天天按摩，一定也會喜歡以下這幾款腿部按摩機。

輝葉美腿舒揉按摩器

這款按摩器最大的優勢就是輕巧方便，無論是居家使用，在外旅遊或者甚至是辦公室辦公都能按摩！模擬真人推捏式按摩，具有二種模式與3級力度，機能豐富。

USB充電式手控器，每次充電後可使用長達90分鐘。以全面包覆方式氣壓揉捏大腿、小腿與手臂，15分鐘定時，頑固的小腿肌也能隨時隨地放鬆舒緩！

4 IN ONE 美腿新膝望

一機能針對膝蓋、腿部、足部、手部四個部位，多種模式270度環繞包覆，以高磅數氣囊擬真按摩，提共48度溫感SPA體驗，全方位為身體紓壓。無線的設計，使用上更為方便不受限制。藉由六顆氣囊緊實包覆雙腿，在床上休息的同時徹底放鬆腿部肌肉！

OSIM迷你按摩棒

體積長度僅21.5cm，重量只有330公克，這款OSIM迷你按摩棒不僅只是能隨身攜帶，而且非常輕巧。小巧的機身能提供快速強勁的捶打動作，比手打按摩還更高效，針對局部酸痛處更能按到核心，提供迅速有效率的放鬆效果。

腿樂樂

OSIM腿樂樂以直立式的腿部按摩器來說算是小巧的機型，擁有5種專業按摩技巧，並擬真專業按摩師手法，提供五段翻轉零死角、全面且舒適的腿部按摩。從足底穴道延伸至大腿經絡，還包括女孩們最喜歡的小腿揉捏，以日本研發的6種按摩程式，還可配合腿部粗細調整寬窄，滿足女孩的各種腿部紓壓需求。

tokuyo新全能美體師

TOKUYO全能美體按摩師體積不到20cm，卻能針對肩頸、手臂、大腿與小腿做多功能的按摩！加長型握把穩定使用手感，配有5種不同按摩頭，波浪式、滾珠式、水刀式、定點指壓、甚至磨砂去角質，搭配精油或乳液效果更佳。

A咖PLUS翻轉美腿機

一台全方面照護腿、膝、足，17種按摩組合、3款自動程式、3段可調力道，15分鐘一個循環享受徹底的足療按摩。硅膠滾論搭配氣囊包覆，腿肚揉捏十分到位。一鍵開啟溫熱護膝功能，除了美腿按摩也兼具了保養功能呢！

takasima曲線美形機

輕巧體型搭配橡膠握把，好握好拿，也方便隨時隨地舒緩按摩。附有三款按摩球蓋，磨砂行去除老化角質；滾珠型適用於搭配精油與乳液按摩，就像在家享受SPA一樣舒適；波浪型能幫助舒緩肌肉緊繃。符合人體工學的精巧設計，當作按摩器入門款最適合不過！

俏俏腿 翻轉護腿機

從腳底、小腿至膝上，提供刮痧、氣壓、滾輪、揉頂、腳底穴位、溫熱6項專業按摩手法，針對腿部各區域的疲勞痠痛全面舒緩！可翻轉至膝上的設計，呵護久站、長期走路等疲憊雙腿，一整天的腫脹不適靠它就能獲得緩解！

PHOTO VIA 各品牌官網、pinterest

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