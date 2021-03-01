宅在家好無聊？狼人殺之外，這5款桌遊一定要揪好友玩起來

想出門又考量到疫情、也怕去到哪邊都塞車，想來想去待在家最安全也最舒適，但是待在家就是怕沒事做，會很無聊。小編當然懂，所以不用緊張，小編已經為妳想好解決方案了，其實只要準備這幾款桌遊就很夠妳打發一個下午或一整晚的時間了，不管妳是想一個人玩，還是想揪好友們一起同樂都很OK喔！

【阿瓦隆】



遊戲人數：5～10人

遊戲性質：陣營、話術、心機、邏輯分析、派對

遊戲時間：30分鐘

阿瓦隆已經推出好多年了，一直都是桌遊族首選的幾款經典遊戲，因為遊戲機制和狼人殺有點類似，所以近期也受到許多新玩家喜愛。這款遊戲可以訓練玩家們的觀察力、推理分析力及判斷應變力，遊戲中分為兩大陣營，每個陣營內有能力者和普通角色，需要通過話術與邏輯推理來彼此試探，找出誰是跟你同陣營的人。與狼人殺不同的點是，遊戲過程中玩家不會被殺出局，所有玩家都可以從頭到尾參與遊戲。

遊戲過程中必須要謹記一個要點，就是好人方的梅林要躲藏好，否則身份曝光的話會在結尾被刺殺翻盤。阿瓦隆比狼人殺還需要隊友間的默契與配合，遊戲重點在於投票時的邏輯推理。雖然遊戲5人就可以玩，但建議還是7-8人遊玩的遊戲效果最好，可以加入更多的角色。《娛樂百分百》的桌遊研究社單元也有玩過這款經典遊戲，如果不太懂規則的話，不妨點開一集桌遊研究社就能了解喔！

【妙語說書人】

遊戲人數：3～6人

遊戲性質：益智、聯想、派對

遊戲時間：30分鐘

妙語說書人是一款適合全家大小和朋友們一起遊玩的遊戲，遊戲規則很簡單玩家們輪流擔任說書人的角色，說書人要看著手牌上的圖案，講一個關聯故事或是用簡單的一句話去形容，接著把這張手牌蓋起來打出，所有玩家也都要從自己手牌中找一張跟剛剛故事有點相關的牌打出，接著全部一起開牌。除了說書人，所有玩家要猜測說書人所打出的手牌是哪張，答對的就能得分。

重點就是說書的時候要說的有一點曖昧不明，因為太過明確或是完全不相關，說書的人都得不到分數。如果一起遊玩的人，與你很有默契的話，也可以故意說一些你們倆才懂的暗語，來獲得分數。妙語說書人的手牌一共有84張，每一個人的聯想力都不同，所以可以迸發出許多有趣的故事，如果覺得84張還不夠玩的話，妙語說書人還出了許多擴充版本，規則都一樣，就任由妳發揮想像力吧！

【妙筆神猜】



遊戲人數：3～6人

遊戲性質：藝術、益智、派對

遊戲時間：約25分鐘

妙筆神猜這款遊戲可以訓練玩家們的圖像表達力以及分析預測力，遊戲方法是每個人畫一個謎題，同時也猜別人所畫的謎底，但不是讓妳慢慢畫，畫出一幅神美的作品，最好是用簡單的幾筆迅速畫出謎題的精隨，然後馬上放下筆研究其它玩家的畫，所以會不會畫圖並不是最重要的，重點是速度，以及要能猜出其它人做畫的思考邏輯。計分方式也很簡單，猜對的人和畫得正確的人都能得分，動作快的人還有額外的加分。

難度越高的題目越刁鑽，如：同一張卡裡的題目為女孩、孫女、女人、母親、祖母、女兒、姊妹，到底要怎麼用簡單幾筆來表現出指定的身分呢？就要好好發揮妳的聯想力啦！偷偷告訴妳一個小訣竅，拿到題目的時候，先從手上要壓出去的號碼牌裡拿掉自己的題目數字，這樣在猜題的時候就可以減掉一個選項，比較容易壓對喔！

【印加寶藏】



遊戲人數：3～8人

遊戲性質：策略、派對

遊戲時間：20～40分鐘

印加寶藏是款策略型的派對桌遊，規則很簡單、節奏也很快。玩家扮演探險家到印加古神廟尋寶，在每次翻開新的卡牌前，每位玩家要決定是否繼續探索，可以選擇回到營地留住寶石，也可以選擇繼續探索，但可能會遇到災難而失去寶石，就看妳想不想賭下去。而且相同選擇的玩家們則會均分寶石，隨著持續的探索，玩家越來越少，瓜分的寶石也會越來越多，風險也就越大。但對於選擇回營地的玩家也不是沒好處，只要能單獨回營地，就可以拿走被發現的神器卡。

遊戲過程中要不斷猜測其他玩家會做哪種選擇，及判斷下一張是否有機會出現災難牌。如何做好風險管理，就是這款遊戲的精隨，而且也可以從這個遊戲中發現人性，看妳的朋友是保守派的見好就收，還是心臟很大顆，不顧一切勇往直前的呢？

【推理事件簿】

遊戲人數：1人以上

遊戲性質：推理、邏輯

遊戲時間：60～90分鐘

上述介紹了多款的派對桌遊，最後一項就介紹點特別的，這款桌遊就算一個人也可以玩，邊緣人也不用怕無聊，但當然也能揪上三五好友一起解謎。遊戲過程中會需要運用手機來進行遊戲，如：用手機呈現VR的畫面，來讓玩家檢視犯罪現場，以及掃QRcode來蒐集證詞或線索，或是帶著證物請鑑識專家提供意見。其中更特別的是，玩家在遊戲的每個行動都會影響「遊戲內的時間」，讓調查過程更擬真，也能消除亂掃QRcode找證據的Bug。

越來越多的桌遊需要連結APP來進行遊戲，讓桌遊跳脫了傳統的框架，也讓桌遊的玩法更多樣，能做到更多以前無法達到的效果。這款遊戲透過偵調的過程，慢慢摸索出新地點、新人物，一步一步的找到關鍵證據，搭配上VR的科技，讓妳如同置身現場，必須要大膽假設、小心求證，才能往真相邁進啊！

同場加映－宮月城（狼人殺實境桌遊館）

由藝人詹子晴（丫頭）與執行長Alon、OPA 實境密室逃脫共同聯手打造的宮月城，主打有四大主題性的狼人殺獨立包廂。包廂可客制自行運用外，也可結合狼人殺遊戲，如果有人不會玩也不用緊張，宮月城會有專人教學。更首創狼人劇本「血夜狼森」供各位玩家前來挑戰，年假期間不知道要幹嘛的話，也可以到這踩點看看喔！

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