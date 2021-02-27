fb ig video ETtoday search mobile

俗又大碗！重點是網友一致好評的3款開架保養　沒用過都不算行家

>

記者李薇／台北報導

開架保養的單品不僅是價格很親民，有時候連包裝都特別大碗，相較於專櫃CP值當然就很高，《ET FASHION》就盤點3款俗又大碗的保養單品，不但價格便宜、包裝實量，網友更是好評不斷，可以說是絕對必買的單品。

▲naturietw。（圖／品牌提供、IG）

▲膚蕊卸妝按摩霜（左邊）大受歡迎。（圖／kana_5_24_ IG）

膚蕊 卸妝按摩霜

膚蕊的卸妝按摩霜可以說是一直以來都很長賣的單品，250g的大容量，可以用超久，重點是價格只要290元，有時候搭配通路折價，可以來到199元一瓶，很多人用過都讚，「這超好用的，現在特價值得囤貨，它卸妝完臉不會乾乾的」、「這罐超讚的，之前都用這罐」。

▲naturietw。（圖／品牌提供、IG）

▲薏仁清潤化妝水便宜又好用。（圖／naturietw IG）

naturie 薏仁清潤化妝水

在POYA寶雅熱銷品常勝軍就是Imju薏仁清潤化妝水！主打清爽保濕肌膚的美容水，添加薏仁萃取成份，質地清爽水潤，溫和不黏膩，無香料、無著色、保濕滋潤!開架界長青樹非他莫屬，親民的價格，輕鬆百元入手，再加上清爽溫和的優勢，快速攏絡眾多女孩濕敷化妝水的NO.1！簡單上手又不挑膚質，POYA寶雅單月賣出近千瓶，就知道有多厲害了吧！

▲naturietw。（圖／品牌提供、IG）

▲巴黎萊雅活力緊緻抗皺逆時精華也是最近很夯的新品。（圖／品牌提供）

巴黎萊雅 活力緊緻抗皺逆時精華

2021年，活力緊緻系列再添新軍「活力緊緻抗皺逆時精華」，所有肌膚困擾都讓 #逆時瓶 替你解決，濃縮了巴黎萊雅有史以來最強成分，除了擁有奇蹟露中超強修護力的積雪草成分外，更添加 20 倍超逆時A醇、普拉斯鏈、玻尿酸等專櫃級精粹，給予肌膚全面性的修護緊緻，原價1390元、特價799就可以入手。

►洗臉11大誤區！9成女孩都做錯：洗臉應該先洗手　否則易長痘痘

►爆冷門！討論度不高、卻超好用的化妝品　日本狂銷250萬瓶的乳霜

►越吃痘痘越少的3種水果　多吃養出平滑水煮蛋肌膚

關鍵字：

膚蕊, Imju, 巴黎萊雅, 保養, 精華, 化妝水

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

情人節「玫瑰花甜筒」洗版IG！蜜桃牛奶口味讓人吃完還想再吃

情人節「玫瑰花甜筒」洗版IG！蜜桃牛奶口味讓人吃完還想再吃

「乾燥花眼影盤」美爆了！連顏色都是溫柔小姊姊的霧面暖色系

「乾燥花眼影盤」美爆了！連顏色都是溫柔小姊姊的霧面暖色系

坐等錢上門？不如自己打造「招財氣場」　用香味讓財源滾滾來

坐等錢上門？不如自己打造「招財氣場」　用香味讓財源滾滾來

今年必買清單：熱賣13年的指甲油、每兩秒就賣出一支的護手霜 趕上最新「仙氣髮色潮」！玫瑰奶茶、薄荷奶茶　素顏也能駕馭 仙氣爆表的「琉璃美甲」美翻天！過年就用玻璃光閃瞎眾人 睫毛老是夾不翹？2神器搭配竟然刷出「太陽花睫毛」 戒掉奶茶，改喝「素顏水」！喝完肌膚白裡透紅　整個人都年輕10歲 「內心高冷」難交心的3大星座！Top 1不想浪費時間、天秤也上榜 42歲孫芸芸「辣腿翹臀」靠深蹲　連難瘦的腰腹都變緊實

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面