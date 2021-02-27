俗又大碗！重點是網友一致好評的3款開架保養　沒用過都不算行家

記者李薇／台北報導

開架保養的單品不僅是價格很親民，有時候連包裝都特別大碗，相較於專櫃CP值當然就很高，《ET FASHION》就盤點3款俗又大碗的保養單品，不但價格便宜、包裝實量，網友更是好評不斷，可以說是絕對必買的單品。

▲膚蕊卸妝按摩霜（左邊）大受歡迎。（圖／kana_5_24_ IG）



膚蕊 卸妝按摩霜

膚蕊的卸妝按摩霜可以說是一直以來都很長賣的單品，250g的大容量，可以用超久，重點是價格只要290元，有時候搭配通路折價，可以來到199元一瓶，很多人用過都讚，「這超好用的，現在特價值得囤貨，它卸妝完臉不會乾乾的」、「這罐超讚的，之前都用這罐」。

▲薏仁清潤化妝水便宜又好用。（圖／naturietw IG）



naturie 薏仁清潤化妝水

在POYA寶雅熱銷品常勝軍就是Imju薏仁清潤化妝水！主打清爽保濕肌膚的美容水，添加薏仁萃取成份，質地清爽水潤，溫和不黏膩，無香料、無著色、保濕滋潤!開架界長青樹非他莫屬，親民的價格，輕鬆百元入手，再加上清爽溫和的優勢，快速攏絡眾多女孩濕敷化妝水的NO.1！簡單上手又不挑膚質，POYA寶雅單月賣出近千瓶，就知道有多厲害了吧！

▲巴黎萊雅活力緊緻抗皺逆時精華也是最近很夯的新品。（圖／品牌提供）



巴黎萊雅 活力緊緻抗皺逆時精華

2021年，活力緊緻系列再添新軍「活力緊緻抗皺逆時精華」，所有肌膚困擾都讓 #逆時瓶 替你解決，濃縮了巴黎萊雅有史以來最強成分，除了擁有奇蹟露中超強修護力的積雪草成分外，更添加 20 倍超逆時A醇、普拉斯鏈、玻尿酸等專櫃級精粹，給予肌膚全面性的修護緊緻，原價1390元、特價799就可以入手。

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