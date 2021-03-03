11款「許願級精品包」此生必收　LV水桶包、Burberry TB包越看越美

說到名牌包，大家心中一定有不少慾望清單，存錢買來犒賞自己辛苦的一年，對女生來說這想法也相當療癒啊！這次小編為大家調查了LOOKin編輯部的精品必敗首選，一一為大家介紹今年的升火包款有哪些唷！

總編輯長【CowCow】



BUBERRY TB包-黑色腰包款／奶茶色

目前內心裡準口袋名單就是Burberry的TB包，除了以精品包的價位應該是比較好入手的價格外，整個皮質跟耐裝度在我心裡完全滿分！包身中央的TB縮寫裝飾，簡單卻又有存在感！內心最想要這兩個顏色（是有點太貪心了～笑）一個是每個人都必有的黑色，另一個則是百搭的奶茶色，完全無法抉擇阿！奶茶色的是有肩帶可斜背的款式，黑色則是腰包款，兩種款式都很實用，腰包的腰帶部分還可以拆卸，也可以變成更簡約的手拿包，總之，今年的夢想包款肯定是它了～

影音總編輯【Yulie】

Dior 小型DIORTRAVEL化妝袋

▲Dior小型化妝袋共有6色選擇。（圖／Dior官網）

這幾季各大品牌都有推出類似化妝袋的包款，本季Dior也推出小型DIORTRAVEL化妝袋真心覺得超好看，共有6色個人特愛這個灰色，搭配Cannage藤格紋圖案羊皮，整體質感沒話說，內有一個主隔層，還有一個小夾層，收納每天隨身物品應該沒問題，可手提又附有拆卸肩帶，完全符合我理想的需求，真希望可以把它帶回家！

總編輯【Mika】



CHANEL 經典口袋包（小羊皮與銀色金屬）

▲CHANEL的經典口袋包是許多人第一款想收藏的精品包。（圖／CHANEL官網）

以往選包包都會先以黑色系包包為主，近期開始關注淺色包款，CHANEL的經典口袋包一直是我想收藏的包款，優雅的奶茶色搭配氣質銀鍊，能搭配各種風格的服裝，怎麼看都漂亮！14.5×23×6cm的大小剛好，很夠裝日常使用品，是一款不只漂亮又實用的包包～

副總編輯【Jennie】



LOUIS VUITTON nano Lockme 水桶包

身為水桶包的愛好者，只要一看到水桶包型的精品包就受不了啦！一直心心念念這款LV的Nano Lockme，以迷你造型重新演釋經典水桶袋，輕巧的大小嬌小女孩揹比例看起來更好，雖然是小包卻超能裝，還附有卡夾層可收納較常使用到的卡片，簡直是最完美水桶包！

資深服裝主編【YOYO】



Dior 30 Montaigne 米麻色小牛皮CD琺琅搭扣翻蓋包

Dior 30 Montaigne已經是Dior新經典象徵！獨具氣勢的俐落CD兩字，將嬌柔之氣幻化成大無畏精神的重磅氣勢，此款包一初登在世人面前、就已注定成為雋永代名詞！柔潤手感的奶茶色調皮革與背後細膩的識別壓印，讓包款每絲細節都令人陶醉。

美妝主編【Sophie】



LOEWE Balloon 棕色小牛皮水桶包／Balloon 復古綠小牛皮水桶包

▲LOEWE的氣球水桶包很有質感又耐看。（圖／Loewe）



在看精品包時我偏愛簡約的皮革包款，除了注重單品設計，也很在意它的搭配性。最近正在觀望LOEWE的氣球水桶包，像熱氣球一樣的包型很可愛，很有質感又耐看！有點復古的焦糖棕色是我的首選，和淺色、深色的服裝都能完美契合；復古綠也是我很想入手的色選，沉穩的深綠色超百搭，而且非常特別！

生活企劃主編【Enid】



Dior Caro手袋（小碼）

▲Dior Caro推出後就成為許多人的夢幻包款。（圖／Dior官網）

最近原本沒有什麼購物慾，但看了Dior Caro的開箱影片之後會完全愛上這款包包，特別是輕柔的灰色款。小牛皮上的藤格紋圖案縫線，搭配復古金色調旋轉「CD」鎖扣，細緻但不會太張揚的設計真的很討人喜歡。搭配裙裝或是牛仔褲等不會突兀，裝得下手機與零錢包的容量，但仍維持小巧俐落的模樣，真的是我心中的最夢幻包款！

網站行銷企劃組長【Pobbi】



Gucci 馬銜扣1955系列斜背包

▲Gucci馬銜扣1955系列肩背包質感超美。（圖／IG@gucci）

對於老花的迷戀大概是因為喜愛復古的感覺！濃濃的年代感，各家的老花若有能力確實都想要大喊來一個～其中最希望能先入手的便是這款「Gucci 馬銜扣1955系列肩背包」咖啡包邊的搭配馬銜扣，質感超美，褲裝或裙裝不管什麼風格都能好好的消化搭配！

網站行銷企劃【Amanda】



CELINE TEEN CLASSIC



我一向都很喜歡箱型包款，覺得最耐看也最實用，而CELINE最經典的CLASSIC系列，完全就是我的夢想愛包，俐落的方形超級時髦百搭，不論是什麼場合或服裝都很適合，加上之前他們又再度推出了TEEN這個新尺寸，介於迷你和中型之間的大小，完全是亞洲女性的完美尺寸！CLASSIC選用高級牛皮打造，不僅簡約耐看，也非常耐用，以及無論肩背手拿皆可的超實用揹帶設計，還有不斷推出超美新色，如果我存到錢，我的精品包第一首選就是它！

影音企劃編輯【Ann】



CELINE Triomphe

▲Celine Triomphe一推出就成為大家最愛的IT BAG款之一。（圖／ifchic官網）

近期最想入手的包款就是Celine Triomphe！Celine的包款一直都很低調簡約，這款包剛出不久就成為大家最愛的IT BAG款之一，對於喜愛揹小包的人來說，這款包的容量非常足夠，Triomphe不僅簡約百搭又融合復古氛圍，雙C的標誌是以巴黎凱旋門鎖鏈為靈感設計，這樣簡約的設計在任何穿搭上都非常適合喔！



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