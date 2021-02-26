亮・珠寶／劉嘉玲與「神力女超人」撞Tiffany　沒鑲鑽照樣霸氣

▲蓋兒賈多特戴Tiffany HardWear鍊結設計18K金耳環177,000元，18K金手鍊 268,000元。（圖／翻攝gal_gadot IG）

記者陳雅韻／台北報導

女明星的日常沒有璀璨奪目的華貴珠寶加身，但時尚度不能減，一件即便沒鑲任何寶石卻依然夠分量的首飾，正是她們的首選。女星劉嘉玲無論私下或公開亮相，都常戴Tiffany & Co. HardWear系列，還與主演的電影《神力女超人1984》的以色列女星蓋兒賈多特（Gal Gadot）撞了同款耳環，義大利美女時尚部落客Chiara Ferragni也是同系列項鍊不離身，混搭其他品牌的設計戴出新意。

▲蓋兒賈多特與劉嘉玲撞同款Tiffany HardWear鍊結設計18K金耳環（左） 177,000元，18K金手鍊268,000元。（圖／Tiffany提供）

讓中外女星撞成一片的Tiffany HardWear系列，設計靈感源自品牌古典珍藏庫中一款1971年的中性手環，整體設計以金屬鍊為核心，穿插鐫刻品牌名稱的小圓球或鎖扣，工業風設計充滿力與美，共有完整的項鍊、耳環、手鍊與戒指款式，連蕭敬騰、羅志祥等男星都被收服。

▲劉嘉玲（左）戴Tiffany HardWear鍊結設計18K金耳環177,000，垂墜球形與鎖扣18K金雙圈項鍊600,000元。（圖／翻攝carinalau1208 IG）





▲劉嘉玲選的Tiffany HardWear垂墜球形與鎖扣18K金雙圈項鍊，600,000元。

Tiffany HardWear系列雖然沒有鑲嵌任何鑽石或寶石，但氣勢十足，成為一向貴氣的劉嘉玲最常曝光的珠寶，她不僅與「神力女超人」蓋兒賈多特撞同款耳環，還擁有一款60萬元的垂墜球形與鎖扣18K金雙圈項鍊，可恣意調整鎖扣位置，創造不同的視覺效果。

▲時尚部落客Chiara Ferragni將Tiffany HardWear鍊結設計18K金項鍊與可愛櫻桃項鍊混搭，424,000元。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

單純讓金屬線條當主角的經典之作，不能不提卡地亞（Cartier），1970年代阿爾多西皮洛為卡地亞紐約一連設計需要使用配套的螺絲刀才可將二者拼成完整的圓環的LOVE手環，以及將平凡螺絲釘化為JUSTE UN CLOU手環，無論是單戴或多個手環疊戴都非常搶眼，問世將近半世紀依然暢銷，證明非凡的線條設計經得起考驗。

▲卡地亞LOVE小型款手環（上）125,000元，JUSTE UN CLOU玫瑰金手環209,000元。

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