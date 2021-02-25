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曾之喬穿中空裝秀肚曬腿　自創「回頭是岸保養法」解救過年肥

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▲曾之喬出席專科超微米潔顏乳新品發表活動。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

女星曾之喬近期除了忙於拍攝新戲《無神之地不下雨》，更斜槓開設咖啡廳晉升板娘，現身保養品牌專科的超微米潔顏乳新品發表活動，彷彿自帶濾鏡的發光肌完全看不出忙碌的疲倦狀態，大方分享保養心法：「保養就是與自己相處，儀式感與浪漫都很重要。」她笑稱過年「正常發揮」胖了2、3公斤，靠自創的「回頭是岸保養法」恢復好身材。

▲曾之喬 專科 。（圖／品牌提供）

▲曾之喬一身全白穿搭祭出逆天美腿亮相專科活動，笑稱自己是「泡泡仙子」。（圖 / 品牌提供，以下同）

天氣放晴，曾之喬一身全白穿搭祭出逆天美腿亮相活動，笑說：「今天是扮泡泡仙子。」用造型完美詮釋稱職代言人，訪談中曾之喬聊及廣告拍攝花絮，坦言當天其實拍戲拍到早上，幾乎沒什麼睡就要立馬熱舞開拍廣告，還好她平常就十分注重「養肌」不怕狀態不好，工作忙錄的她偏好簡單保養步驟，尤其在乎清潔時洗面乳的泡泡夠不夠綿密。

▲曾之喬 專科 。（圖／品牌提供）

▲曾之喬分享「養肌」最重要是洗臉時要有泡泡。

她特別說到保養小白們很容易陷入「清潔過度」，以為洗臉洗久就是乾淨的失誤，但正確洗臉其實是「剛好、精準」，洗太久反而會造成肌膚敏感，「像我就是會控制在1分鐘以內」。

曾之喬也自曝每天都會在浴室待很久，一邊保養、一邊放點音樂跳舞，她說：「我很享受這個愛自己的儀式感。」平日裡個性大剌剌的她，更笑稱唯一耍浪漫的對象就是「自己」。

▲曾之喬 專科 。（圖／品牌提供）

▲曾之喬 專科 。（圖／品牌提供）

▲曾之喬好身材惹人稱羨，大方分享自創「回頭是岸保養法」。（圖 / 翻攝IG＠chiaochiaotzeng）

除了保養之外曾之喬同樣注重健身、運動，她大方承認自己在過年時「正常發揮」胖了2、3公斤，但傲人的身材曲線仍舊令人稱羨不已，身為分享控她也不藏私公開自創的「回頭是岸保養法」，類似168斷食，將日常三餐吃的食物的量好好分配，並間隔長一些時間斷食讓腸胃完全消化、休息，搭配持之以恆的運動，這樣看到美食當前也能像她一樣不用忌口！

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關鍵字：

曾之喬, 專科, 洗面乳

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