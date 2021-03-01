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日本超夯！7個吸引好運的開運小妙招　多吃白色食物也有用

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▲▼7個吸引好運小妙招。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

新的一年開始一段時間了，你的運氣如何呢？想要提升運氣、遠離不順心？日本雜誌《ESSE》就請來專家分享一些能幫助吸引好運的小妙招，從吃的食物、居家擺設到鞋子的擺法都有，快來把這7個超簡單的開運方法學起來，讓自己周遭的磁場變得更好更乾淨。

＃噴灑薰衣草或鼠尾草香的室內噴霧

嘗試使用能幫助淨化空間味道的室內噴霧，尤其推薦薰衣草或鼠尾草味道的噴霧，兩者都具有很高的「淨化」效果，很有療癒感。枕頭也可以噴，選擇薰衣草更有助於睡眠。

▲▼7個吸引好運小妙招。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃多吃些白色食物

2021年的開運顏色是白色，可以多吃一些像是白蘿蔔、豆腐或牛奶等白色的食物，可以更好的吸收能量。

＃放置圓形的觀賞植物

圓的東西意味著和諧和平靜，也可以幫助改善運氣，提高財運和事業運。如果想要放在臥室裡，最好選擇葉子是偏圓的植物，像是又被稱為「發財樹」的馬拉巴栗就很推薦。

▲▼7個吸引好運小妙招。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃回家脫鞋後，將鞋子朝門口擺放

門口是家裡和外面世界的分界點，當鞋子的方向朝向房屋時，容易受到外面世界磁場的影響，容易被影響，會給人一種「還不能放鬆」、「要注意」的感覺。不妨開始試試，回家後把鞋子朝向外面擺放，磁場會發生改變。

＃沙發上的靠墊數量要是偶數

偶數是增加財運的關鍵詞，像是很多人會在沙發上放靠墊，數量要記得是偶數，不一定要左右數量對稱，但都要是2個或4個等偶數數量。

▲▼7個吸引好運小妙招。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃維持臥室舒適度

好的睡眠會讓運氣變得更好，如果做惡夢或是睡眠質量很差，健康運也會受到影響。所以想提高運氣，除了要經常更換床單和枕套維持乾淨衛生，發現不舒適的地方時，要及時調整睡眠環境，換一些讓你感到放鬆和舒適的寢具或家居小物，就能幫助讓運氣越來越好。

▲▼7個吸引好運小妙招。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃要有堅定的決心會有好運

想要有好運，首先要先改變自己的信念，讓自己對於可以吸引來好運要有堅定的決心和信念，就算沒有這個習慣，也要開始試著做，當自己開始有能吸引好運的信念，變化就會產生，運氣就來了。

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關鍵字：

開運, 好運, 運氣, 日本, 日雜, 小妙招, 方法

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