楊祐寧快手搶到15萬百年靈限量錶　復古風加賽車魂對味

▲楊祐寧搶先入手百年靈與澳洲品牌Deus Ex Machina聯名限量錶。（圖／翻攝yoyang IG）



記者陳雅韻／台北報導

百年靈（Breitling）昨發布與澳洲生活精品品牌Deus Ex Machin首度合作的Top Time Deus限量腕錶，獻給崇尚自由與熱愛品味生活的人士，整體設計融入賽車與摩托車元素，帥氣又復古的風格吸引男星楊祐寧搶下一只，立刻戴上手在IG分享新錶。

▲百年靈與澳洲品牌Deus Ex Machina合作推出限量1500只的Top Time Deus腕錶，154,000元。（圖／百年靈提供）





▲百年靈X Deus Ex Machina限量錶的錶背鐫刻復古風摩托車手飛速疾行圖案。



澳洲品牌Deus Ex Machin以手作摩托車和精品服飾著稱，百年靈與其合作推出限量1500只的Top Time Deus限量腕錶，從面盤凸顯黃色和橘色細節，搭配方圓形計時小錶盤、Deus徽標及其格言「in benzin veritas」（燃料唯我信仰），錶背鐫刻Deus創意總監Carby Tuckwell創作的復古摩托車手飛速疾行模樣，再配上賽車風格的小牛皮錶帶，拉風設計讓楊祐寧愛不釋手。

▲楊祐寧宣布結婚曬甜蜜照時，戴勞力士上百萬元的18K金Oyster Perpetual Day-Date 40黑色面盤款。



除了復古賽車錶，楊祐寧也收藏百萬元的勞力士（Rolex），去年宣布與Melinda結婚曬出的清新婚紗照，即戴著勞力士18K金Oyster Perpetual Day-Date 40黑色面盤款，和小倆口幸福模樣一起放閃。

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