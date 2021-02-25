fb ig video ETtoday search mobile

楊祐寧快手搶到15萬百年靈限量錶　復古風加賽車魂對味

>

▲▼ 楊祐寧 。（圖／公關照）

▲楊祐寧搶先入手百年靈與澳洲品牌Deus Ex Machina聯名限量錶。（圖／翻攝yoyang IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

百年靈（Breitling）昨發布與澳洲生活精品品牌Deus Ex Machin首度合作的Top Time Deus限量腕錶，獻給崇尚自由與熱愛品味生活的人士，整體設計融入賽車與摩托車元素，帥氣又復古的風格吸引男星楊祐寧搶下一只，立刻戴上手在IG分享新錶。

▲▼ 楊祐寧 。（圖／公關照）

▲百年靈與澳洲品牌Deus Ex Machina合作推出限量1500只的Top Time Deus腕錶，154,000元。（圖／百年靈提供）

▲▼ 楊祐寧 。（圖／公關照）

▲百年靈X Deus Ex Machina限量錶的錶背鐫刻復古風摩托車手飛速疾行圖案。

澳洲品牌Deus Ex Machin以手作摩托車和精品服飾著稱，百年靈與其合作推出限量1500只的Top Time Deus限量腕錶，從面盤凸顯黃色和橘色細節，搭配方圓形計時小錶盤、Deus徽標及其格言「in benzin veritas」（燃料唯我信仰），錶背鐫刻Deus創意總監Carby Tuckwell創作的復古摩托車手飛速疾行模樣，再配上賽車風格的小牛皮錶帶，拉風設計讓楊祐寧愛不釋手。

▲▼ 楊祐寧 。（圖／公關照）

▲楊祐寧宣布結婚曬甜蜜照時，戴勞力士上百萬元的18K金Oyster Perpetual Day-Date 40黑色面盤款。

除了復古賽車錶，楊祐寧也收藏百萬元的勞力士（Rolex），去年宣布與Melinda結婚曬出的清新婚紗照，即戴著勞力士18K金Oyster Perpetual Day-Date 40黑色面盤款，和小倆口幸福模樣一起放閃。

►陳喬恩戀富二代放閃57萬對錶　IWC「小王子」飛行錶洩好品味

►林俊傑穿20萬LV、Gucci新衣過年　勞力士古董「黑水鬼」更誘人
 

關鍵字：

楊祐寧, 勞力士, Rolex, Breitling, 百年靈

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

歐米茄怕帆船賽選手手滑　出動碼錶鎖定系統、防濕滑按鈕

歐米茄怕帆船賽選手手滑　出動碼錶鎖定系統、防濕滑按鈕

林心如愛牌女錶升級　錶帶僅有29克、身價飆到782萬

林心如愛牌女錶升級　錶帶僅有29克、身價飆到782萬

Seiko 140周年錶面盤色有玄機　紫色源自夜櫻

Seiko 140周年錶面盤色有玄機　紫色源自夜櫻

綠面青銅潛水錶超夯　浪琴表飄復古味 周杰倫瘋億元巴斯奇亞名畫　佳士得端8.6億起標作品誘天王 劉嘉玲出海穿Dior、拎愛馬仕包　巧遇章子怡被讚「不老傳奇」 劉以豪肖想母子戴同條鑽石手鍊　戴不下變媽媽獨享 林俊傑穿20萬LV、Gucci新衣過年　勞力士古董「黑水鬼」更誘人 美副總統繼女轉戰名模界　頂招牌捲頭、文青眼鏡獻處女秀 萬元石英錶來襲　天梭吹復古風、BULOVA飆精準

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面