千萬網紅Chiara「拔鼻毛」影片太真實網笑翻　最美孕婦都這樣穿

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@chiaraferragani

義大利始祖級網紅Chiara Ferragani 擁有精緻五官與名模般的身材，在全球時尚圈知名度相當高，近日Chiara於IG上貼出一則「熱蠟除鼻毛」的影片，以慢動作播放除毛過程，超猙獰表情跟搞笑反應讓粉絲們全笑翻。目前懷有第二胎女兒身孕的Chiara，依然時常分享日常生活與穿搭，「最美孕婦」平常都這麼穿。

Chiara於IG上擁有兩千兩百多萬粉絲，可見她的個人影響力非常巨大，不只靠著當網紅賺進鉅額，還有自己的同名時尚品牌，以及多樣的代言。身為始祖級的時尚網紅，你想得到的包她全都有，Chiara就曾經公開她的CHANEL包包牆，整片牆堆得滿滿的，估計價值上千萬元，更不用說加上其它的品牌的包款，總數量是一般人絕無法想像的。

近日Chiara在家中嘗試「熱蠟除鼻毛」，並請老公幫忙把乾掉的蠟油連同棉花棒一起拔出，整個過程都被她以慢動作方式記錄下來，上一秒還在笑，下一秒直接張大嘴痛到快哭出來，連鼻子的抖動都看得超清楚，猙獰表情與平常美美的形象落差很大，但Chiara完全不介意，把最真實的一面展現出來，即便是「拔鼻毛」也不怕大家看，搞笑的反應讓粉絲們全部笑翻：「看起來超痛」、「太好笑了！」

Chiara即便第二胎已懷孕超過30週，依然經常貼出穿搭照，挺著大大的肚子絲毫不影響她的時尚駕馭力，堪稱「最美孕婦」。原本稱自己是小胸代表的Chiara，因已經要生到第二胎，罩杯也跟著升級了不少，平時就喜歡穿的低胸裝，現在穿起來更豐滿了，性感程度完全沒因為懷孕而減弱。

另外，Chiara 懷孕時也喜歡穿著彈性好的緊身褲、孕婦褲，娃娃風格的極短洋裝也難不倒她的大肚，不喜歡束縛感的話，Chiara 常直接解放肚子，穿著短版的上衣便直接出門，最後，即使全身包緊緊，Chiara依然不改強烈的個人風格，硬是想展露雙腿才行，近期特別喜歡穿著短褲搭配黑色絲襪，讓大家知道孕婦也是能很性感的。

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