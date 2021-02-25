總是焦慮沒自信？專家：「7個跡象」證明你正在變好ing

▲別給自己太大壓力，或許你正在變好的路上呢！（圖／翻攝自JTBC Drama，以下同）

編輯/ Lily

現代人每天都被時間追著跑，回顧去年的計畫，發現超過一半都沒執行，進而陷入焦慮。若你因此而煩惱，請試著把重心放在自己身上，不要急著和他人比較，專家指出若你有以下7個跡象，證明你正在變好ing。

#主動早睡早起

有時候人的不安全感和焦慮來自於無法掌控，心理醫師曾分享，早睡早起是獲得掌控感最直接的方式早睡早起不難，難的是多年如一日的主動堅持，當你有這樣的心情，你便能利用早上時間做更多的事情。

#正視自己的不完美

成功人士多半聚焦於自己的優點，策略性忽略缺點，原因在於這樣能使人自信，反而能更多精力發揮在自己的強項。雖說如此，人也必須正視自己的不完美，當你願意面對，同時努力提升改善，就能往好的方向邁進。

#開始運動和讀書

讀書和運動可以讓人快速充實起來，一個總是躺著的人，不會了解奔跑著大汗淋漓的快樂，一個不愛讀書的人，永遠只看見自己眼中的世界，完全不知道外面的一切有多寬廣。

#學會獨處

隨著年紀的增長，反而更能享受自己的時間，其實孤獨往往是最好的增值期，利用時間和自己溝通對話，善待自己並找到更好的自己。

#放下執念

人的不快樂通常來自於執念，當你放下那個深愛但不對的人，轉身雖然難過，但是又何嘗不是一種解脫，當你過一段時間再回頭看，遺憾已變成祝福，代表你真的成長了。

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