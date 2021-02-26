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正夯的「保養原液」你用對了嗎？4種肌膚問題搭配和10大熱賣推薦

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▲▼原液保養搭配。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲成分單純的保養原液正夯。（圖／翻攝IG@aoihamada、@jnnn2）

記者張毓容／綜合報導　

近幾年來吹起一股純淨保養風潮，比起強調功效全面的複合式保養品，可能因添加太多不必要成分，反而讓肌膚產生不適，越來越多人追求成份簡單純粹的護膚品，更掀起一股「保養原液」風潮，就連許多專業保養老師、達人都愛用。

而針對最多人有的毛孔、暗沈、乾燥和敏感等4大肌膚問題，教你如何選對原液類別、對症下藥，有感升級膚況，更加碼送上近期最受熱議的原液保養品，看看大家都在用什麼。

＃毛孔肌：杏仁酸

有毛孔粗大、粉刺問題的肌膚，可使用酸類保養加強肌膚代謝，尤其杏仁酸屬於溫和的酸類，因分子較大，使用時刺痛感也較低，可以溫和、不刺激地滲透角質層，並在代謝老廢角質的過程中連沉澱的黑色素也一併帶走，讓肌膚回到平滑亮白的狀態。

而初次使用酸類保養的人，建議可以從較低濃度的原液，或是調和補水成分的杏仁酸產品來溫和的調理肌膚。

▲▼4種膚質原液保養。（圖／品牌提供）

▲The Ordinary杏仁酸10%；DR.WU杏仁酸亮白煥膚精華18%。

＃暗沈肌：熊果素、兒茶素

就算臉上沒有瑕疵，但若膚色暗沈無光，看起來就顯得氣色差，想改善暗沈或膚色不均的人，可選用具提亮美白效果的熊果素，熊果素可抑制肌膚黑色素生成，進而減少肌膚色素沈澱，同時還有殺菌、消炎的作用。

而針對眼下黑眼圈則可選用咖啡因、兒茶素萃取，咖啡因可緩解眼睛周圍的腫脹並減輕暗沉，兒茶素則可防止眼睛皮膚受損並減少讓人在意的脂肪顆粒形成。

▲▼4種膚質原液保養。（圖／品牌提供）

▲蒂芬妮亞 浸白肌熊果素美白精華液；The Ordinary 5%咖啡因兒茶素眼部精華。

＃乾燥肌：玻尿酸、角鯊烷

說到保濕，應該不少人第一個想到的就是玻尿酸，玻尿酸擁有捕獲大量水份的能力，能為皮膚保濕、滋潤，而小分子玻尿酸更容易滲透皮膚、直達肌膚底層，為肌底進行修補。

另外，萃取自深海鯊魚類甘油及橄欖油的角鯊烷，可提供肌膚養分促進新陳代謝並修復肌膚表層。親膚性好，是一種出色的護膚油脂，能形成透氣防護膜保濕潤膚。

▲▼4種膚質原液保養。（圖／品牌提供）

▲DR.WU超逆齡角鯊潤澤修復精華；巴黎萊雅 超級玻尿酸精華；TUNEMAKERS 原液保濕美容液。

＃敏感肌：維他命B5

隨著飲食、生活作息改變和氣候、壓力等因素影響下，有越來越多人肌膚變得敏感不穩，想要守護敏感肌膚，試試看使用維他命B5吧！無致粉刺性或刺激性，可有效預防肌膚粗糙現象，讓皮膚變得細緻柔軟，此外也被證實有消炎的功效，可以改善易敏，臉部泛紅的情況。

▲▼4種膚質原液保養。（圖／品牌提供）

▲霓淨思 積雪草B5修護純粹精華；AHC 瞬效保濕B5微導玻尿酸精華；東森自然美 積雪草新肌煥活7天安瓶。

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關鍵字：

保養, 護膚, 原液, 精華, 精華液, 敏感, 毛孔, 暗沈, 乾燥

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